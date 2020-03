Oroscopo Branko 16 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 16 marzo 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Con la primavera alle porte, vi torna la voglia di muovervi, di agire. Il passaggio di Marte in Capricorno, poi, vi renderà meno polemici. Riprendete, ora le redini della vostra vita in mano. Migliorano sia l’amore che il lavoro.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Con l’arrivo della primavera vi sentirete un po’ più ottimisti. Vi lasciate, gradualmente, le fatiche di questo ultimo periodo alle spalle e recuperate la voglia di amare e la complicità con il partner.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ci sono all’orizzonte per voi nuove opportunità lavorative. L’oroscopo di Branko anticipa la presenza benevola di Mercurio che vi regalerà delle offerte cui non potrete proprio dire di no. È tempo di muovervi con maggior sicurezza.

Oroscopo Branko 16 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dopo un periodo davvero molto difficile, potrete guardare al futuro con più ottimismo. La vostra situazione migliorerà, grazie anche a Saturno che non sarà più opposto. State per iniziare una fase nuova più promettente.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La primavera risveglia gli animi di tutti e anche voi sentirete il buonumore riaffiorare, dopo le tensioni degli ultimi giorni. Ritornerà la voglia di riscatto. Mercurio opposto in Acquario potrebbe portare a qualcuno ritardi o rallentamenti. Abbiate pazienza e procedete, comunque, con determinazione verso i vostri obiettivi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’oroscopo di Branko vi invita a non cercare pretesti per agire. Dovrete sforzarvi di uscire dal guscio e fare un passo in avanti, sia in amore sia nel lavoro. È tempo di recuperare la vostra naturale ambizione.

Oroscopo Branko 16 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): State per iniziare una fase della vostra vita in cui dovrete rimboccarvi le maniche e prendere una posizione ben precisa. Cosa volete davvero dall’amore? E dal lavoro? Cercate di fare chiarezza adesso una volta per tutte.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questo momento molti pianeti vi mettono in agitazione e vi rendono confusi. Marte e Saturno in Capricorno vi invitano alla cautela. Mentre l’impeto di Venere e Urano vi spronano a scuotervi. Sfruttate questo cielo così movimentato per reagire.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Finalmente uscite da questo inverno piuttosto faticoso. Con la primavera alle porte emergerà in voi la voglia di rimettervi in carreggiata e di riprendere il cammino, dritti verso i vostri obiettivi.

Oroscopo Branko 16 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avete dalla vostra parte un oroscopo bellissimo, che sgombrerà l’animo dalle tensioni passate. Il buonumore farà di nuovo capolino, per restarci a lungo. Dal 20 marzo otterrete anche la benevolenza della Luna a migliorare, ancora di più, la vostra condizione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): L’oroscopo di Branko vi rassicura: anche se Venere è in opposizione, anche se il periodo che stiamo vivendo è piuttosto delicato, voi recupererete la voglia di riavvicinarvi ai vostri affetti più cari. Molti di voi ritroveranno ora quella comprensione verso gli altri che avevano messo da parte.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La primavera porta con sé una ventata di energia positiva. Anche voi Pesci avrete voglia di più spensieratezza e lascerete volentieri da parte un po’ della malinconia che vi caratterizza. È tempo di dare forma concreta ai vostri sogni.

PAOLO FOX OROSCOPO 16 MARZO 2020