Oroscopo Branko 25 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 25 luglio 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sole in Leone, primo giorno. Finalmente capirete che la vostra vita non è fatta solo di problemi, Venere dall’arioso Gemelli porta un soffio di gioventù, vi rende simpatici pure ai concorrenti, che dovranno rassegnarsi e accettare le vostre indicazioni.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Di nuovo alla ribalta, non potrebbe essere diversamente: non si parla d’altro se non di soldi, denaro che arriverà, money che parte. La nostra vita tra le banche! Voi siete perfettamente a vostro agio nel mondo degli affari, che tanto eccitano la Luna quando transita in Vergine, ma non dimenticate che illumina anche il settore dell’amore, figli, genitori.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Chi ha responsabilità in famiglia, genitori per primi, deve fare attenzione per 2 giorni alla Luna in Vergine quadrata a Venere nel vostro segno. Nulla deve sfuggire al vostro controllo, tutto può essere importante. Essenziale non creare problemi per cose materiali, sotto il profilo finanziario il Sole in Leone è una specie di miniera d’oro.

Oroscopo Branko 25 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Quasi prorompenti gli influssi astrali con Luna in Vergine, 2 giorni, imperdibili per ottenere vantaggi economici, trovare un compromesso, allargare le conoscenze. Crediamo nella positività che viene da incontri con persone nuove, fuori dal solito ambiente.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Spettacolare prima della vostra stagione, il Sole è già presente con energia positiva, accoglie con affetto i nuovi nati del Leone, fortunati pure per Venere e Marte. I due astri dell’amore sono da settimane in aspetto ottimo, ora di più, insieme viaggiano fino al 7 agosto, avrete tante occasioni di innamorarvi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Una caduta di tono è normale quando il Sole inizia il transito nel segno che ci precede, ma porta un annuncio positivo: tra un mese splenderà in Vergine, le stelle riprenderanno a girare. Non va male questo giovedì, giorno di Giove, fortuna, grazie a Luna nel segno che forma 7 aspetti con i pianeti esterni.

Oroscopo Branko 25 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Socievoli, comprensivi, umani. L’amore o la disponibilità per il prossimo sarà ripagato dall’aspetto nascente tra Sole e Venere. Combinazione che illumina un campo ora fondamentale quello delle relazioni sociali, contatti lontani anche viaggi (cautela), incontri.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dopo il fulmine provocato da Luna-Sole di ieri, oggi la situazione è più scorrevole, ma dovete essere pronti psicologicamente ai tanti problemi che arrivano sotto il Leone. Sono per il vostro bene, dicono, ma intanto chi deve stare attento pure alla salute siete voi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Meglio che Luna negativa si presenti all’inizio del Leone, oggi e domani è in Vergine, così sarete più tranquilli e operativi nel week end. Quando sarà in Bilancia, concluderete luglio con Luna nel vostro segno! Tutto ruota intorno alla Luna, donne vicine, madre, figlia, moglie.

Oroscopo Branko 25 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sono già evidenti i miglioramenti grazie al passaggio di Sole in Leone, ma oggi è Luna che darà il massimo dalla Vergine. Influsso balsamico sull’amore, profondo l’aspetto con Plutone. Ma il colpo che sognate potrà avvenire tra oggi e domani, quando Giove sarà in trigono con Luna e lei con Saturno e Urano.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Una sola opposizione astrale, ma si tratta di Sole in Leone, una grande forza che riesce anche a cambiare radicalmente rapporti, relazioni, collaborazioni. Il lato positivo è che possono nascere nuove intese, o gli amanti decidono d’improvviso di sposarsi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): A mezzogiorno i raggi del Sole rendono il mondo immobile, fanno evaporare i buoni propositi, ma dovete proseguire. Siamo in Leone, segno del lavoro, solo che ora bisogna lavorare con impegno costante, più incisivo del passato. Mercurio è buono, il problema sono le due femmine zodiacali, Luna e Venere, che non vi lasciano in pace.

