Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Dal Cancro al Leone, dal Sole nel campo della famiglia alla bella casa dell’amore, amicizia, creatività in Leone. Questa nuova avventura, esaltata dall’eccezionale presenza di Marte nel vostro segno, inizia stamattina e porta un colpo di fortuna, propiziata da Luna e Venere.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Dopo l’Ariete, ora tocca a voi convivere con un Sole difficile nel campo della famiglia e dintorni. Ma è un transito a cui siete preparati e avrete altre protezioni magnifiche per affrontare con successo le varie complicazioni sul piano materiale.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Qui si parla d’amore! Certamente anche voi considerate prioritarie le questioni finanziarie che l’Italia conquista dal nord al sud, Mercurio (vostro pianeta) è l’attore principale. Ma in questo primo giorno del grande Leone, con il Sole che assume un aspetto eccitante con Marte e la vostra Venere, voi dovete occuparvi solo dei vostri sentimenti, vostri sensi.

Oroscopo Branko 24 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il Sole esce dal segno alle 10 e 37, evento che provoca sempre sensazioni di stanchezza fisica, state più attenti ai punti deboli nella salute. E non sarà solo sensazione visto che siete centrati da Marte e Saturno, che sconsigliano attività fisica pericolosa, problemi con macchinari, attenti nei lavori in casa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Protagonisti dello zodiaco e del nostro oroscopo. L’arrivo del Sole, astro guida, è un avvenimento che coinvolge tutti. L’estate si avvia alla festa di Ferragosto. I bimbi che nascono dopo le 10 e 37 sono Leone, nascono con Marte in aspetto splendido, Venere in Gemelli incantevole.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’inizio del Leone significa che si avvicina alla conclusione il vostro anno zodiacale e dovrete nelle prossime settimane pensare a cosa avete fatto nell’ultimo anno, cosa portare avanti, cosa concludere. La prima Luna riscaldata dal Leone arriva nel segno domani, annuncia una transazione finanziaria di livello, sfruttate Giove positivo per cose burocratiche-legali.

Oroscopo Branko 24 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Dall’inizio della stagione oggi è il primo giorno dal sapore di sale e di mare… Amore, finalmente amore puro! È l’effetto del Sole che entra in Leone dove c’è una Luna cosmopolita, ma il massimo viene da Venere in Gemelli che si infervora.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): I prestiti sono di moda in questa nostra epoca, voi lasciateli agli altri, non siete i tipi giusti, non sapete gestire le entrate, figuratevi cosa potreste combinare con gli interessi da colmare. Siamo sotto il Leone, significa, più o meno, che gli altri fanno i ricchi, e voi in disparte.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Prima dell’ingresso del Sole in Leone, la mattinata è stimolata da Luna ancora in quel segno, che si avvicina al grande luminare. Significa: lui e lei finalmente si incontrano sul terreno dove sanno muoversi meglio, vita passionale.

Oroscopo Branko 24 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Novità! Notizie di prima mano, lento e progressivo miglioramento delle vostre situazioni, e ritrovata voglia di sperimentare la vita come una scoperta. Certo non cadrete più nel vittimismo che ha caratterizzato gli ultimi tempi (c’erano ragioni oggettive), sentite crescere in voi una forza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La comunicativa vi sarà d’aiuto nel mese del Leone, che vi trova coinvolti in una geometria astrale impegnativa. Voi amate essere circondati da tante persone, avete la speciale capacità di fare nuove conoscenze, amicizie, ma non la pazienza di trasformarle in rapporti duraturi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Voglia di far niente, voglia di vacanza? Comprensibile. Quando Venere si mette in quadratura potete forse concedervi divertente relax, ma è nostro dovere ricordarvi che avete un cielo splendido per la vita professionale, affari.

