Paolo Fox oroscopo 24 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 24 luglio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): E’ una giornata meno potente rispetto a 24 ore fa, ma sempre interessante per te che vuoi conquistare nuovi orizzonti. Questo cielo sara’ molto libero dall’autunno: e questo e’ un momento di programmazione. Certo, non posso dire che tutto si risolve, anzi, alcune questioni economiche o amorose sono davvero incandescenti al punto che ci saranno giornate in cui sara’ meglio restare in silenzio per evitare polemiche.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Finalmente ti liberi da quella sensazione di agitazione e nervosismo che hanno dominato la scena nelle giornate di martedi e mercoledi. Queste 48 ore sono importanti perche’ rivelano la natura piu’ tranquilla di un segno che vuole vivere sereno, con punti di riferimento stabili attorno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Giovedi e venerdi la confusione regna sovrana! In queste 48 ore potresti nuovamente trovarti ad affrontare seccatori, rompiscatole, persone invidiose oppure semplicemente un lieve calo di forma che fin da adesso bisogna cercare di contrastare.

Paolo Fox oroscopo 24 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questa giornata riacquisti una bella energia: se c’e’ una cosa da dire e’ che il tuo segno cosi sensibile, cosi apparentemente debole, in realta’ e’ estremamente forte e forse sono proprio i momenti di grande agitazione ed insicurezza che alla fine riescono a rimetterti in gioco.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Si prospetta un fine settimana importante. Voglio ricordarti che ora piu’ che mai e’ importante pensare ai sentimenti! Certo dal punto di vista lavorativo c’e’ un grande dubbio che riguarda l’estate, forse una scelta, un cambiamento che potrebbe dipendere da quello che sei, da quello che vuoi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Le persone del tuo segno sono sempre molto costruttive: come ho spiegato piu’ volte ci sono giornate in cui questa razionalita’ spicca e prende il sopravvento, quindi posso dirlo, giovedi e venerdi sono due giornate forti, sono due giornate importanti, due giornate che rimettono in pista!

Paolo Fox oroscopo 24 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei sempre pensieroso ma fortunatamente arriva un fine settimana migliore. In questo momento non sei del tutto sereno anche perche’ nell’ambito del lavoro ci sono stati molti sconvolgimenti al punto che anche se pensavi di recuperare qualcosa, ora non sei piu’ convinto di nulla o magari vorresti avere qualcosa in piu’.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In queste giornate hai una bella energia determinata dalla Luna in ottimo aspetto al tuo segno. Va ricordato che anche Mercurio e’ in ottimo aspetto e questo rappresenta un miglioramento delle relazioni, una grande voglia di rimettersi in gioco e soprattutto un gran desiderio di iniziare a fare grandi progetti per il futuro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ti trovo giu’ di corda! Giovedi e venerdi sono due giornate che possono rappresentare anche una sorta di rallentamento nella tua vita, ma fortunatamente si recupera da sabato. Quindi, fino ad allora, in famiglia, nelle relazioni con gli altri e nei rapporti interpersonali consiglio massima attenzione.

Paolo Fox oroscopo 24 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Giove e Saturno in ottimo aspetto, hai tanta voglia di parlare! Forse questa e’ la giornata migliore per discutere con qualcuno, specie se pensi che ti abbia messo da parte ingiustamente. La stessa cosa vale se hai un rapporto molto conflittuale con una persona Pesci, perche’ da una parte sei attratto da questo segno ma dall’altra poi questi ‘pesciolini’ spesso ti creano non pochi problemi!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sono giornate molto fluttuanti anche a livello di umore: al mattino si parte sorridenti ma nel pomeriggio c’e’ qualche dubbio. Poi non ci dimentichiamo che in questo periodo devi risolvere anche qualche problema fisico. Spesso quando hai un fastidio la tiri per le lunghe e pensi che passi da solo, invece a volte ci vuole l’aiuto di un esperto, di un medico!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): I single potrebbero essere molto pensierosi al punto da determinare una sorta di grande agitazione attorno a loro. Quindi, se appartieni a questo segno ti chiedo di misurare bene le parole. Di non sentirti per forza in conflitto o in opposizione con tutti, altrimenti c’e’ il rischio di trascinarsi dietro molte tensioni.

