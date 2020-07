Oroscopo Frank Horo 25 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da imbucatospeciale.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Hai tantissima voglia di fare, esplorare e sperimentare. Nei prossimi due giorni vivrai una situazione astrologica davvero positiva. Ti consiglio di approfittarne, perché saranno momenti favorevoli per fare nuove conoscenze, sia per quanto riguarda le amicizie ma anche per possibili amori. Per chi è già innamorato consiglio di fare molta attenzione a questa estate: il caldo vi rende più nervosi del solito. Occhio alle liti, dunque, che potrebbero mettere in disussione anche le basi più soldi. Se all’inizio dell’autunno sarete ancora in coppia, allora vuol dire che è davvero amore!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Se c’è aria di polemica, tu sei sempre protagonista. Del resto, è un periodo all’insegna del nervosismo, probabilmente perché ci sono in vista problemi economici. Oppure, più semplicemente, nella cerchia delle tue amicizie storiche qualcuno ti sta dicendo una bugia di troppo. Il consiglio che posso darti, comunque, è quello di non lasciarti andare alla rabbia ma, anzi, di tenerla sotto controllo. Anche perché l’inizio del fine settimana porterà via tutti i dubbi che ora ti assalgono.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Situazione un po’ troppo indecisa la tua, perché l’umore è decisamente ballerino. Certi momenti sembri in preda all’euforia e, due minuti dopo, cadi nello sconforto più totale. Cosa fare, dunque? Innanzitutto, scegli bene le persone che ti circondano. Molti amici, infatti, limitano moltissimo la tua libertà d’azione con le loro critiche, spesso anche pesanti e, oltretutto, fuori luogo. Del resto, sei una persona che tende troppo a fidarsi del prossimo e questo, devo dirtelo, non è sempre positivo, in quanto il mondo è pieno di persone invidiose. Ti consiglio, dunque, di farti coccolare di più in famiglia, mettendo, per qualche ora, da parte le finte amicizie (e tu sai benissimo quali sono!)

Oroscopo Frank Horo 25 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): E’ dalla primavera che le situazioni non vanno come vorresti. Parlo soprattutto in ambito lavorativo, dove molti contratti sono stati stracciati o, almeno, non rispettati fino in fondo dalla controparte. Nell’ultimo periodo, poi, in ufficio o, comunque, sul luogo di lavoro ti stai dando molto da fare, eppure chi ti circonda non apprezza affatto i tuoi sforzi. Buone notizie arrivano per i single. Ad agosto, infatti, prevedo per voi l’accendersi della passione con una persona conosciuta durante le vacanze.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Hai la Luna nel segno che ti fa apparire ancora più combattivo di quanto tu non sia già di tuo. Pure Venere e Marte ti sorridono, perciò sentirai una grande esigenza di un amore passionale, anche se, a volte, qualche eccesso di timidezza ti impedirà di essere esplicito in tale richiesta. Chi è single sentirà rinascere in sé quella voglia di conquistare e provocare che sembrava sopita da tempo! Occhio a non esagerare, però, perché in alcuni casi per la troppa sicurezza si rischiano litigi anche pesanti…

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Vivrai un proseguimento di settimana davvero interessante, anche perché avrai la Luna a tuo favore. In ambito lavorativo, soprattutto, direi che puoi aspettarti qualche risposta positiva, o quantomeno segnali incoraggianti. Non mettere da parte amicizie e vita sociale, in quanto nelle prossime ore potrebbero svilupparsi progetti interessanti con una persona che conosci da tempo!

Oroscopo Frank Horo 25 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Stai vivendo giornate importanti, anzi direi decisive, per quanto riguarda i tuoi sentimenti. Devi assolutamente avere un confronto col partner e fare chiarezza sulle troppe situazioni rimaste in sospeso. A pesare sui sentimenti, infatti, potrebbe esserci la lontananza (o eccessiva vicinanza) dovuta al recente periodo di lockdown. Attenzione anche a qualcuno che potrebbe aver insidiato i sentimenti di chi vi sta accanto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sei davvero troppo nervoso perché hai tanta rabbia nei confronti di te stesso. Non posso, quindi, far altro che invitarti alla calma e a prendere gli eventi della quotidianità con maggiore calma e distacco. Sei troppo permaloso e basta anche una piccola critica per farti arrivare il morale sotto i piedi. Mettendoci un po’ di saggezza, capirai che, nella maggior parte dei casi, arrabbiarsi non serve proprio a nulla.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Luna e Marte, in questo periodo, ti stanno regalando abbondanti dosi di energia. Per chi ha da poco concluso una relazione finita in maniera dolorosa, ciò vuol dire una ritrovata voglia di conoscere nuove persone. E aprirsi, dunque, alla possibilità di innamorarsi. Da agosto Venere ti sorriderà, perciò ti consiglio vivamente di cercare una persona che possa regalarti una relazione più completa di quella passata. Anche sul lavoro, il mese prossimo sarà quello giusto per gettare solide basi per il tuo futuro economico.

Oroscopo Frank Horo 25 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il tuo è un segno che non ama molto la compagnia. Diciamoci la verità: sei piuttosto asociale! Le donne del segno, ad esempio, faticano a trovare un partner adatto, perché sono convinte di stare meglio da sole. Gli uomini, poi, spesso evitano le liti per motivi amorosi chiudendosi in un mutismo dal quale è difficile farli uscire. Sul lavoro, poi, rendete di più quando non siete circondati da troppe persone. Va bene tutto, ma coltivate comunque qualche relazione (anche il minimo indispensabile) con chi vi sta attorno.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti trovo ancora in preda a troppi turbamenti. Vorresti tagliare il lungo cordone di una relazione che ti fa molto soffrire, ma non sai come fare. Non sei un segno che accetta sempre di buon grado i consigli, anche perché spesso sei tu per primo a non sapere cosa vuoi davvero dalla vita. Però, se posso permettermi, sei in una situazione astrologica che favorisce i grandi cambiamenti e sarebbe il caso di approfittarne…

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Stai vivendo un momento che potrebbe portarti qualche incasso, anche in maniera del tutto inaspettata. E a giudicare dagli ultimi mesi, qualche euro in più in tasca non potrà che farti comodo. Per il futuro, ad ogni modo, ti consiglio maggiore attenzione sulle uscite rispetto al passato. La fine di questo mese e anche quella di agosto, infatti, potrebbero portarti ad essere più parsimonioso. Evita le sorprese e non farti trovare impreparato!

