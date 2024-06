30 Giugno 2024

‘In campo con Flavio’ – Euro 2024 Italia-Svizzera 0-2: eliminazione meritata per gli azzurri

All’Olympiastadion di Berlino si è giocato il primo ottavo di finale di Euro 2024, che ha visto la nostra nazionale protagonista contro la Svizzera. Gli elvetici sono molto pericolosi, data la velocità con e senza palla dei loro giocatori. Conosciamo bene la nostra nazionale, oggi più che mai.

Oggi, più che mai, dato il solito approccio remissivo e senza coraggio, la Svizzera ne ha approfittato. All’inizio della partita, infatti, la nazionale biancorossa ha preso il controllo del gioco, con gli Azzurri che si sono aggrappati alle invenzioni di Fagioli, il nostro giocatore più pericoloso nel primo tempo.

Dopo numerosi attacchi, è arrivato il meritato gol svizzero. Da un passaggio filtrante dalla sinistra, la palla ha raggiunto Freuler. Il centrocampista del Bologna, completamente solo, ha controllato il pallone col destro e ha calciato. Dopo una leggera deviazione, il pallone è entrato in porta: 1-0 per la Svizzera, meritato.

Il primo tempo si è concluso così. La seconda frazione è iniziata con lo stesso copione del primo tempo: un’Italia che stenta a cambiare atteggiamento, con conseguenze immediate. Dopo una palla lunga sbagliata da Fagioli, la Svizzera ha ripreso a giocare. I giocatori elvetici erano completamente senza marcatura e con molta calma Aebischer ha servito Vargas in area di rigore. L’ex Napoli ha tirato una magia che si è insaccata sotto il sette.

Da quel momento in poi, l’Italia ha provato il tutto per tutto, ma è mancata di concretezza in attacco. A mio avviso, la ragione principale di questo naufragio azzurro è l’assetto tattico. È impossibile schierare un calciatore con molta tecnica, come Fagioli indiscutibilmente ha, che non gioca da nove mesi.

Sempre secondo me, l’Italia dovrebbe giocare con una difesa a tre, come suggerito anche dai giocatori stessi. È emerso che i giocatori azzurri abbiano chiesto a Spalletti di adottare questo schema per sentirsi più sicuri. Abbiamo difensori forti in panchina come Buongiorno, che può giocare tranquillamente in una difesa a tre, dato l’assetto tattico della sua squadra, il Toro.

Quindi, l’Italia conclude una brutta partita e una brutta competizione, uscendo da Euro 2024 agli ottavi contro una ottima Svizzera. Ora aspettiamo le qualificazioni per il Mondiale 2026 per capire da chi e da dove ripartiremo.

