Discorso Papa Leone XIV ai cardinali: il nome scelto per affrontare la sfida dell’intelligenza artificiale

10 Maggio 2025

Discorso Papa Leone XIV ai cardinali: queste parole, pronunciate nel primo incontro non liturgico dopo l’elezione in Conclave, hanno dato il tono a un pontificato che si presenta già carico di simboli e responsabilità storiche. La scelta del nome, come ha spiegato lo stesso Pontefice, non è stata casuale: è un richiamo a Leone XIII, autore dell’enciclica Rerum Novarum, uno dei pilastri della dottrina sociale della Chiesa. Oggi, quella dottrina viene rilanciata per rispondere a una nuova rivoluzione industriale, quella guidata dagli sviluppi dell’intelligenza artificiale.

L’eredità di Francesco e la guida del Risorto

Nel discorso Papa Leone XIV ai cardinali ha voluto prima di tutto raccogliere l’eredità spirituale e pastorale di Papa Francesco. Un’eredità fatta di sobrietà, dedizione e ascolto, di amore per i poveri e per gli ultimi. Ma anche di fedeltà al Concilio Vaticano II, al quale ha dichiarato di voler aderire pienamente. La missione del nuovo Pontefice si colloca, dunque, in una linea di continuità con il cammino della Chiesa degli ultimi decenni, ma con uno sguardo profondo verso le sfide del presente.

Papa Leone XIV si è presentato come un servitore umile, consapevole della sproporzione tra l’incarico ricevuto e le proprie forze. Ha ringraziato i cardinali per la loro collaborazione, definendola “di grande conforto”, e ha ricordato che senza l’aiuto del Signore, “nulla è valido, nulla è santo”. Un richiamo all’essenziale, alla fonte spirituale da cui tutto parte.

La Chiesa come grembo e campo da coltivare

Un passaggio particolarmente denso del discorso Papa Leone XIV ai cardinali riguarda la visione della Chiesa. Non come struttura o potere, ma come grembo generativo e campo da coltivare. Il Papa ha usato immagini potenti: la nube e il fuoco che guidano il cammino, il gregge da custodire, la Parola da seminare, i sacramenti come nutrimento.

È la Chiesa che si fa popolo, che cammina insieme nella varietà delle sue membra, unita da un solo Capo, Cristo. E proprio in questa immagine viva di popolo, Leone XIV ha richiamato con forza i principi della sinodalità, della collegialità e dell’ascolto del sensus fidei. Non è una Chiesa che comanda, ma una Chiesa che accompagna.

Il cuore del nome: la Rerum Novarum e l’IA

Ma il cuore simbolico del discorso Papa Leone XIV ai cardinali è stato nella spiegazione della sua scelta del nome. Non un omaggio generico alla storia, ma una scelta di campo. Leone XIII fu il Papa che affrontò la prima grande rivoluzione industriale, quella che trasformò il lavoro, la produzione e la vita sociale. Con l’enciclica Rerum Novarum, gettò le basi della dottrina sociale della Chiesa, ancora oggi uno degli strumenti più importanti per leggere la realtà alla luce del Vangelo.

Papa Leone XIV ha dichiarato di voler rilanciare proprio quella visione per affrontare le sfide dell’attuale trasformazione: l’avvento dell’intelligenza artificiale, l’automazione, la disumanizzazione del lavoro, le nuove disuguaglianze tecnologiche. Temi che nessuna istituzione può più ignorare, e che toccano direttamente la dignità della persona umana.

L’intelligenza artificiale come nuova rivoluzione industriale

Nel discorso Papa Leone XIV ai cardinali si legge chiaramente l’idea che l’intelligenza artificiale non sia solo una questione tecnica, ma etica, sociale, antropologica. Una rivoluzione in atto, che rischia di diventare esclusione se non viene accompagnata da una riflessione umanistica e spirituale.

La Chiesa, ha detto il Papa, ha qualcosa da dire anche su questo. E quel qualcosa è il suo patrimonio di pensiero, di esperienza e di attenzione all’uomo. Non basta parlare di innovazione, serve parlare di giustizia, di equità, di lavoro degno. L’algoritmo non può sostituire il cuore umano, né può decidere chi ha diritto a una vita piena.

La sinodalità come stile e metodo

Altro pilastro del discorso Papa Leone XIV ai cardinali è stata la sinodalità. Non come moda ecclesiastica o tema di convegni, ma come forma concreta di vita ecclesiale. Il Papa ha auspicato un ascolto reale del Popolo di Dio, una valorizzazione della pietà popolare, un protagonismo diffuso delle comunità locali.

Questo non significa relativismo o perdita di identità, ma un ritorno al Vangelo nella sua forma più viva e partecipata. Significa fidarsi dello Spirito che parla anche attraverso le persone semplici, le periferie, le esperienze informali. È una sfida culturale, ma anche pastorale, che coinvolge tutti: laici, religiosi, pastori.

L’emozione, la preghiera, il tono personale

Il discorso Papa Leone XIV ai cardinali non è stato solo una dichiarazione programmatica. È stato anche un momento di intensa emozione. Il Papa ha iniziato con una preghiera in latino, ha ringraziato singolarmente i cardinali più anziani e ha ricordato i confratelli assenti per malattia. Ha parlato con umiltà e con gratitudine, usando un tono semplice ma profondo.

Ha citato San Paolo VI, ha evocato la luce della Pasqua come chiave di lettura del passaggio da Francesco a lui, ha chiesto di guardare insieme alla Chiesa come a un corpo vivo, in cammino. Tutti elementi che fanno capire la sua volontà di guidare, ma senza imporsi; di servire, non di dominare.

Una Chiesa che dialoga con il mondo

Il discorso Papa Leone XIV ai cardinali si conclude con un forte richiamo al dialogo. Un dialogo che non rinuncia alla verità, ma che si apre con coraggio e fiducia alle sfide del presente. Leone XIV ha parlato di giustizia, di pace, di dignità, di fraternità: parole che possono sembrare astratte, ma che nel suo discorso sono state calate nella concretezza delle sfide globali.

Ha citato l’Evangelii Gaudium di Papa Francesco, ha ripreso i grandi temi della Gaudium et Spes, ha rilanciato il sogno di una Chiesa capace di entrare nei processi storici senza paura. Una Chiesa che non giudica da lontano, ma che si lascia interpellare e che vuole offrire una parola di senso, anche quando tutto sembra sfuggire.

Un discorso che apre una stagione

Discorso Papa Leone XIV ai cardinali è più di un testo. È un’intenzione, un orientamento, un segnale. In quelle parole si è sentito il peso del passato, ma anche la leggerezza della speranza. Il nuovo Pontefice ha indicato la strada: tornare a guardare la realtà con gli occhi del Vangelo, senza retorica ma con coraggio.

Davanti all’intelligenza artificiale, alle guerre, alle disuguaglianze, alla crisi della fede, la Chiesa è chiamata a essere madre e maestra, mai spettatrice. E questo discorso, pronunciato con calma ma con fermezza, è la prima tappa di un percorso che sarà certamente impegnativo, ma anche ricco di grazia.

fonte notizia: repubblica.it

