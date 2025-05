6 Maggio 2025

‘In campo con Flavio’ – Bologna-Juve: lo scontro Champions finisce in parità

Serie A

Al Renato Dall’Ara di Bologna si è giocata Bologna-Juve.

Un crocevia importantissimo per la Champions League, che potrebbe definitivamente mettere il sigillo sulla qualificazione di una delle due squadre.

Da una parte il Bologna, in un momento di forma brillante, che potrebbe tornare a vincere una coppa dopo più di 60 anni.

Dall’altra la Juve, che ha vissuto una stagione travagliata: prima con Thiago Motta in panchina, che non ha portato i risultati sperati, poi con Tudor, che ha rimesso in riga i calciatori e sta ottenendo risultati positivi.

Italiano tiene ancora in panchina Castro e Dominguez, a cui preferisce Dallinga e Cambiaghi, entrambi in un ottimo momento di forma.

Lato Juve, invece, non recuperano Koopmeiners e Vlahovic dai rispettivi infortuni; oltre a loro manca lo squalificato Yildiz.

La partita inizia con la Juve che impone subito ritmi più alti, maggiore intensità e più voglia di segnare, mentre il Bologna preferisce restare nella propria metà campo, attendere e poi provare ad alzare il baricentro per colpire.

Con la sua manovra corale, la Juventus mette in seria difficoltà il centrocampo del Bologna, con Freuler che prende il trequartista (Nico Gonzalez) e Ferguson che pressa i due mediani, Thuram e Locatelli.

Il pressing dello scozzese non funziona e al 9° minuto passa la Juve con Kephren Thuram.

Dal limite dell’area, il francese prova il destro che batte uno Skorupski non perfetto, che si lascia sfuggire troppo facilmente il pallone.

Dopo il gol, le due squadre si concentrano sul piano tattico, con duelli fisici a centrocampo e tanti calci d’angolo da una parte e dall’altra.

Si mette in risalto anche il duello Lucumí-Kolo Muani, spesso vinto dal colombiano, tra i migliori in campo nel match.

In ombra invece l’attaccante francese, che in questa partita non riesce a lasciare il segno.

Nel finale di primo tempo viene annullato un gol a Nico Gonzalez, per netta posizione di fuorigioco.

Il primo tempo, come detto, molto tattico, si chiude sullo 0-1.

Il Bologna rientra in campo con più determinazione rispetto al primo tempo, con un giro palla più rapido ed efficiente, subito proiettato a innescare il reparto avanzato.

Al 51° viene ancora annullato un gol alla Juve, stavolta a Cambiaso, anche lui in fuorigioco.

Ora è il Bologna a fare la partita, mentre la Juventus in questa fase tende a giocare di ripartenza.

Al 54°, pareggiano i rossoblù.

Cross al millimetro di Cambiaghi che favorisce la sponda di Dallinga.

Il passaggio dell’olandese arriva a Freuler che, senza esitare, calcia forte di destro e, complice una deviazione decisiva di Veiga, la palla entra in rete. Lo svizzero trova così il suo primo gol stagionale, pesantissimo.

Ora la Juventus rialza il baricentro e ha una sola intenzione: vincere.

I bianconeri schiacciano il Bologna, che non riesce a ripartire ed è costretto, pur con una difesa organizzata, a soffrire.

Si esalta Skorupski con una gran parata su Alberto Costa, ma per il resto il portiere polacco è poco impiegato e tocca pochi palloni.

L’unica vera occasione pericolosa è del Bologna: viene murata la conclusione di Cambiaghi, ma poi Ferguson, da ottima posizione, ha la palla del vantaggio e la spreca sparando alto.

Finisce 1-1 lo scontro Champions, un pareggio che non soddisfa nessuna delle due, date le vittorie di Roma e Lazio, rispettivamente contro Fiorentina ed Empoli.

È ancora apertissima la lotta per il quarto posto: Bologna, Juve, Lazio, Roma e forse anche Fiorentina e Milan (seppur più staccate) si contenderanno quel posto Champions fino all’ultima goccia di sudore.

