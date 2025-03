25 Marzo 2025

‘In campo con Flavio’ – Italia fuori dalla Nations League: grande rimonta sfiorata ma passa la Germania

‘In campo con Flavio’ – Italia fuori dalla Nations League: grande rimonta sfiorata ma passa la Germania

Nations League

Si sono giocati i quarti di finale di Nations League tra Spagna e Olanda, Danimarca e Portogallo, Croazia e Francia, ma soprattutto Italia-Germania.

Ovviamente, per gli Azzurri si tratta di una doppia sfida molto impegnativa, ma lo stesso vale per i tedeschi, storicamente.

I tedeschi si presentano alla doppia sfida con numerose assenze, tra cui spiccano Wirtz, uno degli astri nascenti del calcio tedesco, Havertz, un giocatore che, dopo tanti anni con rendimento altalenante, sta ritrovando forma e costanza, e Füllkrug, l’attaccante del West Ham che ha realizzato 9 gol in stagione e che avrebbe potuto dare un grande contributo anche in fase difensiva.

La partita di andata, disputata a San Siro, inizia con i tedeschi che schiacciano gli Azzurri in difesa. Gli uomini di Spalletti riescono a giocare solamente di ripartenza, ma dopo il gol di Tonali al 9′ minuto, nato proprio da un contropiede, l’Italia inizia ad avanzare e ad alzare il baricentro.

Bastoni taglia il campo con un lancio millimetrico che raggiunge Barella. Il centrocampista sardo imbuca per Politano, che crossa in mezzo. L’intervento a botta sicura di Kean viene murato da Tah, ma il pallone giunge a Tonali. Il mediano del Newcastle, a porta vuota, insacca alle spalle di Baumann, incolpevole sul gol.

Grande partita dello stesso Tonali, che, oltre alla rete, a centrocampo si distingue per un ottimo lavoro di pressione, riconquista del pallone e tiri pericolosi. L’Italia continua ad attaccare: dopo il gol, arrivato da un lancio lungo, sembra aver acquisito fiducia, costringendo i tedeschi a restare in difesa e impedendo loro di ripartire.

Ancora Tonali, con un tiro da fuori, impensierisce la difesa tedesca, così come Kean, che con un gran tiro al volo trova un altrettanto grande Baumann. Anche l’attaccante della Fiorentina aiuta molto la squadra, subendo falli a centrocampo per farla respirare e rendendosi costantemente pericoloso nelle azioni offensive. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0.

Nel secondo tempo, la Germania effettua due cambi, inserendo Kleindienst e Schlotterbeck, che si riveleranno decisivi. Subito al 49′, Kleindienst segna: il centravanti del Borussia Mönchengladbach stacca tutto solo di testa in area di rigore dopo un cross di Kimmich.

L’Italia subisce ancora un gol di testa, confermando una fragilità difensiva su palle inattive in questa Nations League (quattro gol subiti su cinque da calcio d’angolo o colpo di testa). Dopo il pareggio tedesco, la partita si fa più combattuta: l’Italia cerca Kean, trovando sempre spunti interessanti, mentre la Germania si affida alle imbucate di Musiala e alla superiorità aerea di Kleindienst per impensierire la difesa azzurra.

Ancora da calcio d’angolo, al 76′, passa la Germania: Kimmich crossa nuovamente e questa volta innesca Goretzka, che anticipa tutti sul primo palo e batte Donnarumma. Con l’ingresso di Maldini, l’Italia si rivitalizza: il giocatore dell’Atalanta crea due occasioni pericolose, riaccendendo le speranze dei tifosi azzurri. Tuttavia, nonostante l’assalto finale, l’andata termina 1-2 per la Germania.

L’Italia si è mostrata brillante a tratti, mentre i tedeschi, con una solida organizzazione difensiva e un’efficace capacità di contrattacco, riescono a ribaltare il risultato. Ora hanno un importante vantaggio in vista del ritorno, che si giocherà al Westfalenstadion, stadio dove la nazionale tedesca ha perso solo una volta nella sua storia, contro l’Italia nel Mondiale 2006.

Dopo tre giorni, si gioca il ritorno a Dortmund. Si prevede una partita difficile, ma il primo tempo disputato dagli Azzurri è tra i peggiori mai visti. Sempre sottomessi in difesa, incapaci di avanzare con convinzione, l’Italia non riesce a imporsi sul gioco. La Germania è più forte, lo sappiamo, ma la Nazionale italiana appare totalmente spenta.

Al 30′, Kimmich porta in vantaggio la Germania su rigore, concesso per un fallo di Buongiorno su Kleindienst. Donnarumma intuisce, ma il tiro è troppo angolato. Il secondo gol arriva in modo clamoroso: dopo un colpo di testa di Kleindienst, Donnarumma salva, ma mentre i giocatori italiani protestano con Marciniak per un presunto fallo, la Germania batte rapidamente il calcio d’angolo. Senza portiere e senza marcature, l’Italia concede un gol incredibile a Musiala, che deve solo spingere il pallone in rete.

Al 47′, la Germania cala il tris: Bastoni perde una palla sanguinosa, Barella si fa anticipare da Goretzka e Kimmich serve un cross morbido per Kleindienst, che insacca il 3-0 da pochi passi. Italia annichilita e parziale complessivo di 5-1.

Servirebbe un miracolo, e nella ripresa l’Italia scende in campo con un atteggiamento completamente diverso. Spalletti inserisce Politano e Frattesi per Gatti e Maldini, e subito al 49′ Kean pressa alto, induce all’errore Sané, si invola e segna all’angolino. Gol fondamentale per riaprire il match.

L’Italia continua a soffrire, ma ogni volta che si cerca Kean, la squadra si accende. Al 69′, lo stesso Kean salta Tah e batte Baumann con un destro all’incrocio, firmando il 3-2. Al 74′ viene assegnato un rigore all’Italia, poi revocato dal VAR dopo un On-Field Review.

La partita diventa combattutissima: la Germania crea pericoli, ma si ricompatta bene quando perde palla. Dopo una parata clamorosa di Donnarumma su punizione di Kimmich e un colpo di testa pericoloso di Bisseck, al 95′ l’Italia ottiene un rigore per un tocco di mano di Mittelstädt. Raspadori trasforma spiazzando Baumann, fissando il risultato sul 3-3.

Nonostante l’assalto finale, l’Italia non riesce a completare la rimonta. Il parziale complessivo è di 5-4 per la Germania, che passa con qualche sofferenza e affronterà il Portogallo in semifinale.

L’Italia esce dalla Nations League e ora dovrà concentrarsi sulle Qualificazioni ai Mondiali 2026, dove affronterà Estonia, Israele, Norvegia e Moldavia nel Gruppo I. Resta il rammarico per un primo tempo disastroso: con un atteggiamento più combattivo sin dall’inizio, il risultato sarebbe potuto essere diverso.

Flavio Bussoletti

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ – GASPERINI ALLA ROMA: IL TECNICO GIUSTO PER TORNARE A VINCERE?