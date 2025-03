25 Marzo 2025

‘In campo con Flavio’ – Gasperini alla Roma: il tecnico giusto per tornare a vincere?

‘In campo con Flavio’ – Gasperini alla Roma: il tecnico giusto per tornare a vincere?

Serie A

In questi ultimi giorni si è parlato del profilo di Gasperini come possibile nuovo allenatore della Roma.

Come affermato nelle recenti interviste, Ranieri non allenerà più, ma si concentrerà sul ruolo di dirigente della squadra giallorossa.

Si sono valutati diversi profili, tra cui quello di Farioli, poi scartato dalla dirigenza, e di Allegri, che però non sembra entusiasta della piazza. Il nome più ricorrente, tuttavia, è quello di Gasperini.

Il tecnico dell’Atalanta ha annunciato in conferenza stampa che non rinnoverà il contratto con i bergamaschi e che sarà pronto a sposare un nuovo progetto se gli verrà proposto.

L’allenatore di Grugliasco ha allenato, tra le altre squadre, l’Inter e la Juventus Primavera. Si è fatto notare dall’Atalanta ai tempi della sua esperienza al Genoa.

Alla guida della squadra bergamasca ha conquistato un’Europa League lo scorso anno, ma soprattutto ha reso nuovamente competitiva un’Atalanta che negli anni precedenti aveva vissuto momenti difficili, tra cui la retrocessione in Serie B.

Gasperini è riuscito a riportare l’Atalanta in Champions League e, soprattutto, a farle vincere un trofeo. A maggio 2024, la sua squadra ha battuto il Bayer Leverkusen, che fino a quel momento non aveva mai perso in stagione, imponendosi con un netto 3-0 grazie a una tripletta di Lookman.

A mio avviso, Gasperini è l’uomo giusto per la panchina della Roma.

Il tecnico ex Genoa potrebbe rivitalizzare alcuni giocatori che hanno disputato una stagione deludente, come Dovbyk. Infatti, è riuscito a trasformare Mateo Retegui da semplice attaccante a capocannoniere della Serie A, con ben 22 reti in campionato.

Uno dei giocatori più in difficoltà nella Roma è Pellegrini. Gasperini, nella sua Atalanta, ha spesso utilizzato un trequartista dietro la punta, come De Ketelaere o Lookman, e potrebbe replicare questo schema anche in giallorosso.

Alla Roma potrebbe valorizzare anche il lavoro a centrocampo di Paredes, paragonabile a quello di De Roon, e gli strappi di Ederson, assimilabili a quelli di Kone.

Dunque, ribadisco: a mio avviso, Gasperini può essere l’uomo giusto per la panchina giallorossa. Potrebbe dare una svolta alla mediocrità in cui la squadra naviga da qualche anno, aiutandola a vincere trofei e magari a tornare in lotta per la Champions League o addirittura per lo Scudetto, come già fatto con l’Atalanta.

Flavio Bussoletti

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ – THIAGO MOTTA E LA JUVE: UN MATRIMONIO GIA’ AL CAPOLINEA?