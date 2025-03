20 Marzo 2025

‘In campo con Flavio’ – Thiago Motta e la Juve: un matrimonio già al capolinea?

‘In campo con Flavio’ – Thiago Motta e la Juve: un matrimonio già al capolinea?

Serie A

In estate si è realizzato il sogno di tutti i tifosi bianconeri: l’arrivo di giocatori conosciuti e forti, oltre all’allenatore che ha portato il Bologna in Champions League.

Ci si aspettava, dunque, una grande stagione per i bianconeri. Ma prima i pareggi – tredici complessivamente solo in campionato – poi lo scarso rendimento dei giocatori acquistati in estate, basti pensare a Koopmeiners, hanno impedito alla Juve di entrare concretamente nella lotta scudetto.

Thiago Motta, però, non è riuscito a far uscire la sua squadra dalla crisi, anzi l’ha peggiorata con le sue decisioni.

La tanta fatica fatta nel nuovo girone unico della Champions, concludendo solo al 20º posto, ha assicurato ai bianconeri il minimo possibile: i playoff.

Per lui è stato anche difficile passare da una piazza come Bologna a una come Torino, nettamente più esigente, data la storia del club bianconero.

La squadra di Thiago Motta non è mai riuscita a decollare, come dimostrano l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Empoli ai rigori e quella in Champions League. Infatti, gli uomini dell’ex Bologna sono stati eliminati dal PSV.

Secondo me, il brasiliano sbaglia le tattiche che utilizza con la Juventus. Salta spesso il centrocampo, concentrandosi sulla fisicità di Kolo Muani e sul dribbling di Koopmeiners, ma dovrebbe puntare di più sulla quantità di Kephren Thuram e sulla capacità di gestione di Locatelli. Per questa Juve, la costruzione dal basso sarebbe perfetta.

Lasciare fuori Conceição è una scelta che non condivido. Nico González non sta vivendo un ottimo momento di forma, mentre Conceição, appena entra, mette in difficoltà le difese avversarie, dando dinamismo, dribbling e precisione alle azioni.

Anche la scelta di non far giocare Vlahović è sbagliata. Kolo Muani non segna da febbraio, mentre Vlahović viene impiegato pochissimo dall’arrivo del francese. I due, secondo me, si completano a vicenda e potrebbero formare un ottimo tandem: Kolo Muani ha corsa, piede destro e finalizzazione, mentre Vlahović ha dribbling, piede sinistro e finalizzazione. Inoltre, darebbero pochi punti di riferimento alle difese avversarie.

Dopo la seconda umiliazione di fila subita domenica contro la Fiorentina per 3-0, il viaggio di Thiago Motta alla Juve sembra vicino alla conclusione, con 7 gol subiti nelle ultime due partite e 0 segnati. Senza una vittoria in casa contro il Genoa, si parlerebbe in modo imminente di esonero per l’italo-brasiliano.

Flavio Bussoletti

‘IN CAMPO CON FLAVIO – ATALANTA-INTER: SCONTRO SCUDETTO AL GEWISS