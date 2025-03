18 Marzo 2025

‘In campo con Flavio’ – Atalanta-Inter: scontro Scudetto al Gewiss

Serie A

Al Gewiss Stadium di Bergamo si è giocata Atalanta-Inter, uno scontro diretto fondamentale per le due squadre, che con una vittoria avrebbero potuto mettere la freccia per lo Scudetto.

L’Atalanta ha un calendario non troppo favorevole, con all’orizzonte le sfide contro Fiorentina, Lazio, Bologna, Roma e Milan. Per l’Inter, invece, il calendario appare più vantaggioso e, con una vittoria, potrebbe mettere quasi un’ipoteca sullo Scudetto. Inoltre, il Napoli è fermato dal Venezia fuori casa sullo 0-0, rendendo questa gara un’occasione ancora più ghiotta.

La partita inizia subito in modo combattuto, con le due squadre che lottano su ogni pallone, spinte anche dall’ambiente caldissimo di Bergamo. Gasperini, come di consueto, punta sul pressing alto per indurre gli avversari all’errore, ma Inzaghi lo intuisce subito e sceglie di costruire poco dal basso, scavalcando la linea di difesa con lanci lunghi diretti all’attaccante, che poi fa sponda.

All’8’ proprio questa giocata porta al palo di Thuram: rilancio di Sommer, sponda di Lautaro, filtrante di Mkhitaryan per Thuram, che tutto solo davanti a Carnesecchi colpisce il palo interno. L’Atalanta sale in cattedra con un buon giro palla, cercando di innescare Retegui. Le occasioni per Pasalic ed Ederson mettono in difficoltà la difesa dell’Inter, ma il risultato resta fermo sullo 0-0. Le due squadre mantengono un ritmo alto e annullano il pressing avversario con scambi rapidi. Il primo tempo si chiude senza reti.

Al 50’ la partita viene momentaneamente sospesa per un problema a un tifoso nel settore ospiti. Dopo circa quattro minuti di stop, si riprende con un calcio d’angolo per l’Inter. Calhanoglu batte, Carlos Augusto svetta di testa e segna, lasciato colpevolmente solo. Grave errore difensivo per l’Atalanta, con Gasperini visibilmente furioso per la mancata marcatura sull’ex Monza.

L’Atalanta prova a reagire e aumenta la pressione, ma la difesa dell’Inter regge bene. Dumfries ferma le incursioni di Bellanova, Carlos Augusto contiene Lookman, mentre Acerbi e Bastoni neutralizzano Retegui, Pasalic e poi De Ketelaere.

All’81’ accade un episodio chiave: Ederson viene ammonito per proteste, poi applaude ironicamente l’arbitro. Un tempo questo comportamento avrebbe portato al rosso diretto, ora equivale a un secondo giallo, quindi il centrocampista brasiliano viene espulso.

Con l’Atalanta in dieci uomini, l’Inter sfrutta la velocità di Thuram per ripartire. All’87’ arriva il raddoppio: l’Atalanta è ormai spaccata in due e Barella serve un pallone perfetto per Lautaro, che da vero bomber batte Carnesecchi e chiude il match.

Nel finale c’è tempo per l’espulsione di Bastoni e per un gol clamoroso sbagliato da Frattesi. Dopo 11 minuti di recupero, l’Inter porta a casa una vittoria pesantissima. Ora vola a +6 sull’Atalanta e a +3 sul Napoli, mettendo il turbo nella corsa Scudetto.

Flavio Bussoletti

