26 Giugno 2024

‘In campo con Flavio’ Euro 2024: Italia-Croazia: lacrime da eroi

Euro 2024

Al Leipzig Stadion di Lipsia, si gioca Italia-Croazia. Una partita che è di fatto decisiva per le due squadre, dato che se la Croazia dovesse vincere sarebbe agli ottavi, mentre l’Italia dovrebbe aspettare per qualificarsi secondo la regola della migliore terza.

Se l’Italia invece dovesse vincere o pareggiare, passerebbe agli ottavi da seconda e la Croazia sarebbe eliminata per differenza reti.

Inizia il match e la Croazia inizia a spingere, con l’Italia che approccia la partita nel solito modo difensivo. Ci sono i primi spiragli nella difesa azzurra, ma gli uomini di Spalletti riescono anche ad attaccare e hanno due importanti occasioni con Retegui e Bastoni.

La partita si svolge spesso nella zona del centrocampo con vari duelli sia tecnici che in velocità. Il primo tempo finisce sul risultato di 0-0 con l’Italia momentaneamente qualificata.

La ripresa inizia con un piglio totalmente diverso, con l’Italia che è definitivamente schiacciata mentre la Croazia spinge. Al 54’, dopo un cross dalla sinistra, c’è un tocco di mano di Frattesi che causa un rigore. Meritato, dato la spinta della Croazia.

Sul dischetto si presenta lui, l’uomo che rappresenta tutta la Croazia a livello sportivo, Luka Modric. Parte il capitano del Real Madrid, che si fa ipnotizzare da Donnarumma! Il portiere del PSG compie una paratona che impedisce il vantaggio croato.

Il vantaggio della nazionale biancorossa, però, arriva un minuto dopo. Un cross subito dopo il rigore sbagliato viene intercettato da Budimir. Il centravanti ex Crotone trova un fantastico Donnarumma, ma sulla ribattuta dello stesso Modric non può nulla. Dunque, 1-0 per la Croazia.

Ma l’Italia, dopo il vantaggio avversario, lotta con le unghie e con i denti per un pareggio che ora sarebbe pesantissimo. Spalletti poi effettua molti cambi, tra cui quello decisivo: Mattia Zaccagni.

Il calciatore laziale, infatti, al termine di una favolosa cavalcata di Calafiori, riceve un passaggio allargato proprio per lui. Zaccagni tira e la palla prende una traiettoria perfetta, che fa rimanere a bocca aperta e in silenzio tutto lo stadio. La palla, al 98° minuto, entra in porta e fa esplodere tutti gli italiani con un urlo fortissimo: “Gooooool!!”

Triplice fischio di Makkelie e l’Italia si butta a terra a piangere, con lacrime da eroi, dopo un’impresa memorabile.

