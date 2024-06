15 Giugno 2024

‘In campo con Flavio’- Euro 2024: Italia-Albania la difesa del titolo inizia oggi

Euro 2024

Dopo tanta attesa è finalmente iniziato l’“Euro 2024”. La kermesse sarà giocata in Germania, più precisamente negli stadi di: Schalke 04, Union Berlino, Bayern Monaco, Colonia, Stoccarda, Lipsia, Amburgo, Eintracht Francoforte e Fortuna Düsseldorf. Il torneo è iniziato ieri, subito con la roboante vittoria della Germania sulla Scozia, per 5-1, con note d’onore per Wirtz e Musiala, due talenti che continuano a dare spettacolo.

Per noi italiani, la difesa del titolo conquistato all’“Euro 2020” inizia oggi. Infatti, oggi, 15 giugno alle 21:00, ci sarà Italia-Albania. Sfida già determinante per gli Azzurri data la situazione non molto facile del girone che comprende, oltre alla compagine albanese, anche Spagna e Croazia. Queste ultime due citate hanno due ottime squadre, che giocano un calcio spettacolare e che saranno le favorite. Sicuramente anche la squadra guidata da Spalletti ha grandi aspettative, dati i giocatori forti che compongono la rosa, come Chiesa, Scamacca, Pellegrini, ecc.

Come arriva l’Italia

La nazionale tricolore arriva da “Euro 2020” vincitrice del titolo, come già detto, e dovrà difenderlo. In questa prima partita l’Italia non ha recuperato tutti. Barella e Frattesi, che avevano spaventato negli allenamenti, sono recuperati (tra l’altro gli allenamenti sono stati aperti al pubblico), mentre sarà quasi sicuramente indisponibile Fagioli. Il modulo sembra essere l’unico dilemma odierno: il 4-2-3-1, o il 3-4-2-1? Le probabili formazioni, dicono però che il primo modulo citato dovrebbe essere il prescelto per questa partita. Un altro possibile vantaggio è la squadra dell’Albania. Infatti la formazione guidata da Sylvinho presenta molti giocatori della nostra Serie A e persino compagni di squadra di alcuni membri della nostra squadra. I calciatori si conoscono e quindi potrebbero puntare sui punti deboli dell’avversario. Alcuni esempi sono: Asllani, Ramadani, Etrit e Medon Berisha, Djimisiti, Bajrami, Hysaj, Ismajli. Da tenere d’occhio anche e soprattutto Armando Broja, attaccante centrale in forza al Chelsea, accostato in questo inizio d’estate anche al Milan. È una partita dunque che sarà molto insidiosa per l’Italia, che parte comunque favorita, ma affinché la squadra di Spalletti possa sperare in una qualificazione durissima agli ottavi, deve vincere.

Flavio Bussoletti

