12 Maggio 2024

‘In campo con Flavio’ – Napoli-Bologna 0-2: gran colpo rossoblù al Maradona

‘In campo con Flavio’ – Napoli-Bologna 0-2: gran colpo rossoblù al Maradona

Serie A

Al Maradona di Napoli si è giocata una partita dalle grandi aspettative: Napoli-Bologna. I rossoblu vogliono tornare a vincere dopo i due pareggi consecutivi, mentre i partenopei cercano di conquistare almeno un posto nella Conference League dopo una stagione disastrosa.

La partita inizia con il Bologna più aggressivo, tenendo maggiormente il possesso palla rispetto al Napoli, che sembra più propenso a chiudere gli spazi. Il Bologna concretizza subito i suoi attacchi con un gol di testa di Ndoye, capitalizzando su una disattenzione difensiva clamorosa dei partenopei.

Il Napoli sembra accusare il colpo e subisce il secondo gol del Bologna dopo soli tre minuti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Calafiori e Posch si stagliano in area di rigore, con quest’ultimo marcato male dalla difesa partenopea, e Posch riesce a insaccare facilmente il pallone.

Il Napoli, nonostante lo scossone dello 0-2, prova a reagire. Al 21′, Osimhen viene steso in area di rigore e il Napoli ha l’opportunità di accorciare le distanze su calcio di rigore. Tuttavia, Politano sbaglia il penalty, facendosi ipnotizzare dal portiere Ravaglia del Bologna.

Nonostante i continui tentativi del Napoli, il Bologna si difende bene e riesce a mantenere il doppio vantaggio fino alla fine del primo tempo. La difesa del Bologna merita i complimenti per aver respinto gli attacchi avversari, così come il merito va all’allenatore Calzona per aver motivato la sua squadra.

Nel secondo tempo, il Napoli continua a premere, ma il Bologna cerca di colpire in contropiede, rendendo la partita più avvincente. Entrambe le squadre hanno ottime occasioni, con Osimhen per il Napoli e Zirkzee per il Bologna, mettendo in mostra le loro abilità che potrebbero attirare l’interesse del mercato estivo.

Nel finale, il Bologna tiene bene il possesso palla, mentre il Napoli sembra perdere energia nel tentativo di recuperare lo svantaggio. La partita si conclude con il risultato di 0-2 a favore del Bologna, che si avvicina alla qualificazione in Champions League, mentre il Napoli cercherà di agguantare la Conference League.

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ – MILAN-GENOA 3-3: PARTITA SPETTACOLARE A SAN SIRO