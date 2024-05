12 Maggio 2024

‘In campo con Flavio’ – Milan-Genoa 3-3: partita spettacolare a San Siro

Serie A

l San Siro di Milano, si è svolta la sfida tra Milan e Genoa, due squadre già assicurate dei loro obiettivi. Il Genoa è salvo, grazie alla vittoria della settimana scorsa per 3-0 contro il Cagliari al Ferraris, mentre il Milan ha già l’aritmetica certezza della qualificazione in Champions League.

La partita ha preso subito una svolta emozionante, con il Genoa che è riuscito a portarsi immediatamente in vantaggio grazie a una scintilla genoana. Dopo un ottimo inserimento di Vogliacco, uomo partita diurno, Tomori ha steso lo stesso terzino, provocando un calcio di rigore. Mateo Retegui è stato incaricato di calciare dal dischetto e ha spiazzato Sportiello, portando il Grifone in vantaggio.

Tuttavia, l’uomo partita per il Milan si è rivelato essere Pulisic, che ha dato la spinta necessaria alla squadra per rimettersi in gioco. Un ottimo cross di Chukwueze ha servito Florenzi che, inseritosi molto bene, ha pareggiato i conti al 45°.

Nel secondo tempo, il Genoa è tornato all’attacco con determinazione, ma il Milan ha continuato a pressare finché Gabbia non ha trovato il pareggio con un colpo di testa vincente su angolo. Successivamente, il Milan ha colto di sorpresa il Genoa e si è portato in vantaggio con una perfetta conclusione di Giroud su assist di Pulisic.

Ma il match non si è concluso così: gli ultimi assalti del Genoa sono stati premiati con l’inaspettato pareggio. Thorsby ha servito un cross basso che ha provocato un autogol di Thiaw, portando il risultato finale sul 3-3.

In definitiva, una partita elettrizzante a San Siro, combattuta da entrambe le squadre. Il pareggio sembra un risultato giusto, considerando anche le assenze importanti sia per il Milan (Maignan e Loftus-Cheek) che per il Genoa (Gudmunsson).

