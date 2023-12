7 Dicembre 2023

Sonia Bruganelli: Natale con Paolo Bonolis il ritorno in tv con “I libri di Sonia” e il trasloco nella nuova casa

Sonia Bruganelli: Natale con Paolo Bonolis il ritorno in tv con “I libri di Sonia” e il trasloco nella nuova casa

da leggo.it

La conduttrice svela alcuni succosi dettagli

Sonia Bruganelli, volto noto della televisione italiana, si appresta a vivere un Natale all’insegna dell’affetto familiare, tra festeggiamenti, il ritorno del suo amatissimo programma “I libri di Sonia” e un importante cambiamento nella sua vita personale. In una recente intervista rilasciata a Chi, la conduttrice ha svelato alcuni dettagli che appassioneranno sicuramente i suoi numerosi fan.

“Un programma che tocca il mio cuore”

Il ritorno in televisione di Sonia Bruganelli è fissato per gennaio, e con esso arriva anche una nuova stagione di “I libri di Sonia”. La conduttrice ha rivelato che il format rimarrà fedele al suo spirito originale, con la presenza di scrittori di spicco e libri più leggeri, aprendo uno spiraglio alle storie della Generazione Z. “È un programma che tocca il mio cuore”, ha dichiarato Sonia, evidenziando il suo profondo coinvolgimento nel progetto. “All’inizio non è stato facile, ma per paure solo mie. I consigli di Paolo poi sono stati preziosi…”.

“Paolo Bonolis? Siamo una famiglia fortunata e allargata”

Un tema inevitabile durante l’intervista è stato Paolo Bonolis, il noto conduttore televisivo ed ex partner di Sonia. La coppia, seppur impegnata in progetti e vite diverse, continua a essere unita. Sonia ha rassicurato i fan, dichiarando: “Ma Paolo c’è! Io in queste settimane sono impegnata con i lavori della casa nuova che, sono sincera, sembrano non finire mai.” La coppia festeggerà il Natale insieme, coinvolgendo i figli di Paolo che arriveranno dall’America con i loro bambini e le compagne. “Siamo una famiglia fortunata e allargata”, ha sottolineato Sonia.

“Sono una madre fortunata”

La vita familiare è un aspetto centrale per Sonia Bruganelli, che si considera una madre fortunata. Parlando dei suoi figli, ha condiviso: “Silvia è la nostra luce, la nostra gioia; Adele sogna di recitare e la vedo crescere ogni giorno, diventare anche un poco mia complice in famiglia. E poi c’è Davide, che si è fidanzato, gioca a calcio vicino a Milano, nel Renate, e ha trovato un suo equilibrio.”

“Avrò una casa nuova e tutta mia”

Uno dei cambiamenti più significativi nella vita di Sonia sarà il trasloco nella nuova casa, previsto per il nuovo anno. “Con il nuovo anno dovrei spostarmi davvero, fare il trasloco e finalmente avrò una casa tutta mia. Questo sì sarà un grande cambiamento per me”, ha svelato la conduttrice. Un passo importante che segna una nuova fase nella sua vita personale.

Sonia Bruganelli sul gossip: “Fidanzato? Ogni settimana ne ho uno diverso…”

Infine, con il suo consueto spirito ironico, Sonia ha scherzato sulla sua vita sentimentale: “Ogni settimana ho un fidanzato diverso… Ormai non perdo più nemmeno tempo a smentire. Però ci rido: fossero queste le cose gravi.” Una dichiarazione che mostra come la conduttrice affronti con leggerezza le voci di gossip che la riguardano.

Insomma, tra il ritorno in televisione, i progetti familiari e il trasloco imminente, Sonia Bruganelli si appresta a vivere un periodo ricco di emozioni e novità, confermando il suo ruolo di donna poliedrica e appassionata. Sarà interessante seguire i suoi futuri progetti e scoprire cosa riserva il nuovo anno per la popolare conduttrice.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: NUOVI SVILUPPI IN UNA STORIA INFINITA