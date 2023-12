8 Dicembre 2023

Fedez denuncia gli haters: la difesa del figlio Leone davanti alle minacce

Fedez e le minacce al figlio Leone

Nelle sfide quotidiane della vita pubblica, Fedez si trova nuovamente a difendere la sua famiglia dagli attacchi online. Domenica scorsa, durante la trasmissione “Domenica In”, ha ribadito chiaramente quale sia la priorità assoluta nella sua vita: la famiglia. Fedez è noto per la sua presenza sui social e la sua abitudine ad affrontare l’odio online. E questa volta ha deciso di denunciare gli haters che hanno minacciato il suo figlio Leone.

“Avete un problema bello grande”

Il rapper ha condiviso su un social uno sfogo in cui spiega il motivo dietro la sua decisione di non rimanere inerte di fronte alle minacce rivolte a suo figlio. Di fronte a messaggi che augurano la morte o la malattia al piccolo Leone, Fedez non glissa. E dichiara: “Nel momento in cui toccate i miei figli avete un problema bello grande. Ve ne accorgerete”. Queste parole seguono un post di un hater che, in risposta a una foto di Leone al campo di San Siro con Theo Hernandez, si diceva indeciso su chi dei due “sparare”.

Una reazione che divide l’opinione pubblica

Fedez ha mantenuto la sua promessa di non rimanere passivo di fronte a queste minacce, mostrando sui social la denuncia presentata presso la Polizia Postale. Questo gesto ha ricevuto elogi da coloro che combattono la crudeltà online, ma ha anche suscitato perplessità da parte di chi accusa il rapper di esporre i figli all’arena digitale senza regole.

Gli haters non si fermano

Nonostante la denuncia, gli haters più incalliti continuano la loro attività senza sosta. Di fronte a un altro tweet in cui veniva augurato al piccolo Leone di “beccare un tumore al polmone destro”, Fedez ha risposto puntando l’attenzione sulla facilità con cui gli utenti possono esprimere odio dietro uno schermo senza assumersi responsabilità.

Fedez annuncia che si assumerà le responsabilità delle sue azioni

In una storia su Instagram, il rapper ha dichiarato: “Troppo facile da dietro uno schermo senza assumersi le responsabilità di ciò che si scrive. Vi giuro su quello che ho di più caro che scoprirò chi siete, conigli infami”. Ha ribadito il concetto e le intenzioni con una serie di video, sottolineando che vuole sapere chi sono questi hater e che si assumerà la responsabilità delle sue azioni.

“Affronterò la situazione direttamente”

Fedez ha espresso chiaramente il desiderio di scoprire l’identità degli haters, non solo per denunciarli, ma anche per affrontarli di persona. Nel suo ultimo video, ha dichiarato: “Io voglio solo sapere chi siete. Ditemelo voi. Venite sotto casa mia e venite ad augurare un tumore a mio figlio, ditemelo in faccia. Fate le cose da uomini quali siete”. Ha concluso minacciando di affrontare la situazione direttamente, promettendo di “spaccare il c**o” agli haters.

Conclusioni

Il rapper ha sottolineato la sua coerenza nel mettere la faccia in ciò che dice e ha sfidato gli haters a fare altrettanto. Fedez è determinato a portare avanti la sua battaglia contro l’odio online, dimostrando che, di fronte alle minacce alla sua famiglia, non esiterà a difenderla a tutti i costi. La questione ora si sposta su come reagiranno gli haters di fronte a questa sfida diretta.

