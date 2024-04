‘In campo con Flavio’ Calciomercato Atalanta – La clamorosa indiscrezione che fa gioire Bergamo

27 Aprile 2024

Calciomercato Atalanta – La clamorosa indiscrezione che fa gioire Bergamo

Calciomercato Serie A

Si è già giocata la seconda semifinale di Coppa Italia, quella tra Atalanta e Fiorentina, ed è terminata 4-1 per i padroni di casa. Non mi concentrerò, dunque, ò sull’andamento del match, bensì su una plateale indiscrezione di mercato rivelata. Infatti, in un’intervista ai microfoni di Canale 5, il presidente bergamasco Percassi ha parlato del futuro di De Ketelaere.

Dopo essersi inserito nel progetto orobico, il belga è pronto a restare e, di conseguenza, separarsi definitivamente dal Milan (squadra a cui appartiene). Dunque, Percassi, dopo una domanda non seria che parlava dell’abitazione di De Ketelaere, esternandosi dal rettangolo verde, ha risposto in maniera positiva sul futuro del belga.

Infatti, il patron ha detto: “Può tranquillamente rimanere nel suo monolocale a Bergamo”, quasi a significare: “Ovviamente ce lo terremo per un altro anno o più”. Dato l’ottimo inserimento a Zingonia e le sue altrettanto ottime prestazioni in maglia nerazzurra, tutto porterebbe a una permanenza a Bergamo. Tutto tranne il ritorno a Milano, sponda ovviamente rossonera. Un altro anno con il tridente magico Lookman-Scamacca-De Ketelaere porterebbe a Bergamo, a mio avviso, un trofeo.

