‘In campo con Flavio’ Cagliari-Juventus 2-2: risultato a sorpresa all’Unipol Domus

Venerdì a Cagliari si è giocato un bellissimo match tra Cagliari e Juventus. Per entrambe le squadre è importantissimo vincere. I bianconeri vogliono strappare i 3 punti a Cagliari per consolidare il posto in Champions, mentre per i padroni di casa sarebbe un buon risultato anche il pareggio, in chiave salvezza. La partita inizia con una spinta in più dei cagliaritani, brava però anche la retroguardia bianconera a respingere gli iniziali assalti. La Juve, infatti, all’inizio gioca in palleggio per poi sviluppare, stranamente, le azioni dagli esterni, cercando poi i guizzi di Dusan Vlahovic.

Mentre i padroni di casa iniziano con un qualcosa in più, producendo più della Juventus e mettendo in pericolo numerose volte la porta di Wojcech Szczesny. Dopo le numerose azioni create dai rossoblu, arrivano i frutti. Dopo un’incredibile occasione sciupata dai cagliaritani, si verifica un controllo VAR in seguito a un tocco di mano di Bremer. Dunque, Piccinini assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Gaetano, che con freddezza spiazza Szczesny. La Juve non è scesa in campo con tutte le sue potenzialità, e lo dimostra con un’altra incredibile ingenuità.

Infatti, pochi minuti dopo, c’è un altro rigore per il Cagliari a causa di un errore in uscita della Juve che regala palla al Cagliari. Luvumbo ne approfitta e supera Szczesny; il polacco, con un brutto intervento, stende l’angolano e causa il calcio di rigore. Questa volta batte Yerry Mina, risultato uguale ma persona diversa. Due a zero per il Cagliari che vede la vittoria molto vicina. Prima della fine del primo tempo, la Juve inizia a giocare e gli viene annullato un gol di Vlahovic per fuorigioco. Il primo tempo finisce così. Il secondo tempo inizia con un altro piglio.

La Juve inizia a rendersi pericolosa ma viene fermata da un’ottima difesa cagliaritana. Bellissima partita, che ora alza i ritmi da entrambe le parti. Alla prima vera occasione avuta, la Juventus concretizza e si porta sul 2-1 grazie a una grandissima punizione battuta da Vlahovic, propiziata però da un fallo che ha fatto molto discutere, commesso da Nandez su Chiesa. La Juve attacca, il Cagliari dimostra che si può salvare e sa soffrire. Tuttavia, all’87° si coronano gli attacchi bianconeri, che trovano il 2-2. Grandissima palla di Yildiz, che spiove dentro l’area, dove, nel tentativo di anticipare Milik, Dossena, autore di una grande partita, si fa autogol, permettendo ai bianconeri di pareggiare la partita.

La partita dunque si conclude sul 2-2, un pareggio che lascia l’amaro in bocca per i tifosi e i giocatori del Cagliari, mentre per la Juventus rappresenta un punto guadagnato per consolidare ancora il terzo posto.