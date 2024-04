‘In campo con Flavio’ Torino- Juventus 0-0: derby fondamentale per le due squadre

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, si gioca il “Derby della Mole”, che ha un’importanza fondamentale per entrambe le squadre. Il Torino gioca per continuare a sognare l’Europa, mentre la Juventus cerca di consolidare il suo posto in Champions League.

La partita inizia con ritmi alti, con il Toro che, come al solito, cerca Zapata per poi sviluppare azioni offensive, soprattutto attraverso cross di Bellanova, l’uomo-assist del Toro. La Juventus, invece, prova ad arrivare in fondo attraverso il palleggio e nei primi minuti sembra farlo meglio dei granata, creando un’importante occasione.

Infatti, al 7° minuto, Chiesa disegna un cross perfetto che finisce sui piedi di Vlahovic. Il serbo, senza fronzoli, calcia forte col sinistro e colpisce in pieno il palo, creando così la prima occasione per i bianconeri.

Gli stessi ragazzi di Allegri attaccano e creano molte altre occasioni, mentre la difesa granata è sia brava che fortunata, grazie al palo colpito da Vlahovic e all’ottima difesa di Buongiorno e compagni.

C’è, però, una straripante Juventus nel primo tempo e con Vlahovic ha un’altra clamorosa occasione. Dopo un altro cross da parte di Chiesa, Vlahovic, a botta sicura, calcia e trova un ottimo Milinkovic-Savic che gli chiude la porta con una parata sensazionale. Il primo tempo non regala altre emozioni.

Il Torino inizia la ripresa con un altro piglio, mentre la Juventus si chiude in difesa. Appena iniziato il secondo tempo, al Torino viene annullato un gol per fallo di Bellanova. Zapata aveva girato in porta, ma per una spinta del terzino destro ex Inter, il gol viene annullato.

Il Torino continua a spingere molto, ma la Juventus è altrettanto brava a non far passare nulla dalla difesa. Data la forte spinta del Toro, ci sono altre occasioni per i granata con Sanabria. Il paraguaiano, infatti, colpisce di testa, non troppo angolato, ma Szczesny compie una grande parata.

La Juventus ora gioca più sulla vecchia tecnica del “catenaccio e contropiede”, così i bianconeri possono creare occasioni quando il Toro è scoperto. Così succede al 76′, con Yildiz che impegna Milinkovic-Savic. Lo stesso serbo compie una grande parata sul tiro del gioiellino turco.

Sette minuti di recupero, durante i quali attacca il Toro e la Juve si difende, come è successo per tutta la ripresa. Al 95′, il Toro ha un’occasione d’oro con Lazaro che spara alto da buona posizione di testa. Dunque si chiude a reti bianche il “Derby della Mole”. Il Toro non vince un derby dal 26 aprile 2016, dopo il 2-1 del Grande Torino. La Juventus ancora sottotono.