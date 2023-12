6 Dicembre 2023

Belén Rodriguez e Stefano De Martino: nuovi sviluppi in una storia infinita

Belén Rodriguez e Stefano De Martino: nuovi sviluppi in una storia infinita

da vanityfair.it

La saga senza fine tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso. Con rivelazioni, accuse e risposte che si susseguono in una trama complessa. Recentemente, la showgirl, già proiettata verso nuove nozze con il suo attuale fidanzato Elio Lorenzoni, ha svelato in televisione che l’ex marito l’avrebbe tradita più volte, almeno dodici. Lasciandola affrontare una profonda depressione. Dall’altra parte, De Martino ha risposto alle accuse sostenendo che, nelle relazioni che si concludono, ci sono sempre due verità. E che ha scelto di non rendere pubblica la sua versione per rispetto nei confronti di Belén, madre del loro figlio Santiago.

La storia è diventata ancor più intricata con la recente puntata del talk show “Che tempo che fa”. Dove De Martino ha espresso il suo punto di vista sulle dinamiche delle relazioni finite. Ha dichiarato: “Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità perché a Belén voglio ancora tanto bene ma soprattutto perché Belén è la madre di mio figlio”. Queste parole avrebbero suscitato una reazione inaspettata da parte di Belén, che, secondo fonti ben informate, avrebbe reagito con una “sonora risata”.

Il panorama si complica ulteriormente con le dichiarazioni sulle presunte amanti di De Martino. Le fonti affermano che tutte queste relazioni extraconiugali coinvolgevano “ragazze comuni”, senza la presenza di volti noti nel presunto elenco delle amanti del conduttore. Questo aspetto aggiunge un nuovo capitolo al mistero delle infedeltà, mantenendo alta l’attenzione su questa vicenda mediatica.

Nonostante le accuse e le risposte, sembra che le strade di Belén e Stefano si siano ormai definitivamente separate. Dopo un decennio di alti e bassi, i due hanno intrapreso percorsi di vita separati. Nel 2015, a soli due anni dalla nascita del loro figlio Santiago, avevano già annunciato la loro prima separazione, dando inizio a nuove relazioni. Belén ha trovato la felicità con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto una seconda figlia, Luna Marì, mentre De Martino ha vissuto vari flirt e storie d’amore.

Le dichiarazioni di Belén nel 2022, quando scherzando aveva previsto un nuovo addio imminente, sembrano aver trovato riscontro nell’annuncio dell’ultima rottura avvenuto nel luglio del 2023. Questo capitolo sembra essere il terzo e definitivo addio tra i due protagonisti di questa storia complessa e appassionante. Mentre Belén si prepara alle nozze con il suo attuale compagno, Elio Lorenzoni, resta da vedere quali sviluppi riserverà il futuro di Stefano De Martino e se questo sarà davvero l’epilogo di una delle storie più seguite del mondo dello spettacolo italiano.

BRUCE WILLIS LA MALATTIA PEGGIORA: “NON RICONOSCE PIU’ L’EX MOGLIE DEMI MOORE