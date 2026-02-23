23 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Michele Bravi “Prima o poi” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

Il cantautore Michele Bravi torna per la terza volta sul palco dell’Ariston alla 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con Prima o poi, un brano intenso e profondamente emotivo che parla di fragilità, solitudine e senso d’inadeguatezza. Nel testo Bravi racconta — quasi come in un monologo interiore — le difficoltà di affrontare un amore finito e il senso di smarrimento che ne deriva, trasformando immagini quotidiane — come casa in disordine o ricordi che scorrono all’infinito — in simboli universali di nostalgia e desiderio di ripartir.

Lo so fumare a letto è un brutto vizio

Piangersi un po’ addosso

Poi la notte non dormo mai, mai

È vero

È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera

Ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera

È che mi manchi da morire

E pure il cane non la smette di abbaiare

E sarà che ogni volta che ti penso

Ricomincio sempre

A scorrere le foto fino all’infinito

E ridere da solo

Pensa tu che scemo

E in fondo ancora ci spero

Che prima o poi

Smetterai

Che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Ma guarda casa mia come è ridotta

Che non faccio i piatti da una settimana

Che non so l’ultima volta che ho fatto la spesa

Con il disco di Battisti ancora lì per terra

Con il cane che lo annusa perché un po’ ti cerca

Ogni volta che ti penso

Ricomincio sempre

A scorrere le foto fino all’infinito

E ridere da solo

Pensa tu che scemo

E in fondo ancora ci spero

Che prima o poi

Smetterai

Che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Se dopo anni non la smetto

Sempre a prendermi l’acqua per strada

Che non ho l’ombrello nemmeno stasera

Tienimi la fronte

Ma pensa io che scemo

Che non penso che a te

E sono sotto casa tua

E ti vorrei citofonare ma

Ma non so più il tuo nome

A forza di chiamarti amore

Non so nemmeno adesso più chi sei

Ma prima o poi

Smetterai che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Se dopo anni non la smetto di

“SANREMO 2026” – MICHELE BRAVI “PRIMA O POI” GUARDA IL VIDEO QUI