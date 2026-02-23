23 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Michele Bravi “Prima o poi” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

Il cantautore Michele Bravi torna per la terza volta sul palco dell’Ariston alla 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con Prima o poi, un brano intenso e profondamente emotivo che parla di fragilità, solitudine e senso d’inadeguatezza. Nel testo Bravi racconta — quasi come in un monologo interiore — le difficoltà di affrontare un amore finito e il senso di smarrimento che ne deriva, trasformando immagini quotidiane — come casa in disordine o ricordi che scorrono all’infinito — in simboli universali di nostalgia e desiderio di ripartir.

Lo so fumare a letto è un brutto vizio
Piangersi un po’ addosso
Poi la notte non dormo mai, mai
È vero
È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera
Ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera
È che mi manchi da morire
E pure il cane non la smette di abbaiare
E sarà che ogni volta che ti penso
Ricomincio sempre
A scorrere le foto fino all’infinito
E ridere da solo
Pensa tu che scemo
E in fondo ancora ci spero
Che prima o poi
Smetterai
Che quando accendi la radio
Canti solo le canzoni ma degli altri
Dovresti vergognarti
Che dopo anni non la smetti di mancarmi
Ma guarda casa mia come è ridotta
Che non faccio i piatti da una settimana
Che non so l’ultima volta che ho fatto la spesa
Con il disco di Battisti ancora lì per terra
Con il cane che lo annusa perché un po’ ti cerca
Ogni volta che ti penso
Ricomincio sempre
A scorrere le foto fino all’infinito
E ridere da solo
Pensa tu che scemo
E in fondo ancora ci spero
Che prima o poi
Smetterai
Che quando accendi la radio
Canti solo le canzoni ma degli altri
Dovresti vergognarti
Che dopo anni non la smetti di mancarmi
Se dopo anni non la smetto
Sempre a prendermi l’acqua per strada
Che non ho l’ombrello nemmeno stasera
Tienimi la fronte
Ma pensa io che scemo
Che non penso che a te
E sono sotto casa tua
E ti vorrei citofonare ma
Ma non so più il tuo nome
A forza di chiamarti amore
Non so nemmeno adesso più chi sei
Ma prima o poi
Smetterai che quando accendi la radio
Canti solo le canzoni ma degli altri
Dovresti vergognarti
Che dopo anni non la smetti di mancarmi
Se dopo anni non la smetto di

"SANREMO 2026" – MICHELE BRAVI "PRIMA O POI" GUARDA IL VIDEO QUI

