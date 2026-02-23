“Sanremo 2026” – Raf “Ora e per sempre” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)
Il cantautore Raf torna sul palco dell’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con Ora e per sempre, una ballata pop sentimentale nata da un’intima riflessione sull’amore nel tempo. Dopo ben 11 anni di assenza dalla gara, l’artista porta una canzone autobiografica scritta insieme a suo figlio Samuele — che racconta un legame forte e duraturo che supera distanze, cambiamenti e difficoltà, evocando ricordi sinceri di un amore che resta “ora e per sempre”. Il testo, ispirato alle promesse matrimoniali che Raf fece alla sua compagna negli anni ’90, parla di connessione profonda e memoria condivisa, intrecciando nostalgia e consapevolezza in versi che invitano a guardare l’amore come un progetto di vita. La canzone fonde melodie pop romantiche con un tocco di elettronica vintage, rendendo Ora e per sempre una delle proposte più intense ed emotive dell’edizione.
Un puntino in mezzo all’universo
Ero un alieno mi sentivo solo
Mi confondevo tra la gente perso
Dentro un astronave eternamente in volo
Mentre il mondo parlava al futuro
Me ne stavo fermo alla deriva
E il mio viso sorrideva comunque
Ma il cuore no
E tu per mano hai preso la mia vita
E camminando sulla via d’uscita
Senza parlare mi dicevi:
Ora e per sempre resterai
Ci sarai anche se mai più ti rivedrò
Sei nell’anima e lì ti cercherò
Quando mi mancherai
Ora e per sempre sarai.
Tra le pagine di un vecchio diario
Consumato come il nostro tempo
In un soffio di vento il nostro primo anniversario
Adesso è un eco lontano
Oggi il mondo è così diverso,
Niente è sicuro, tutto è controverso
E tra milioni di voci si nasconde la verità
E tu sei sempre la più bella
Il tempo ti sta una meraviglia
E ogni segno sulla pelle parla di te
Ora e per sempre amore mio
Era previsto che sarei rimasto io
Non avevamo molte probabilità
Ma siamo ancora qua
E tornerei indietro solo per un attimo
Al primo incontro per sentirne il brivido
Graffiti un po’ sbiaditi di un fuoco
Che non c’è più
Ma è parte di noi
Ora e per sempre
E mentre il mondo urla e stride
Vuoto di empatia
Noi non saremo parte di questa follia
Stringimi forte quando il sole sorgerà
Insieme ci troverà ci troverà
Quando l’alba verrà
Ora e per sempre sarà
