24 Febbraio 2026

Scaletta prima serata Sanremo 2026: cantanti in gara, ospiti e ordine di uscita su Rai 1

da tg24.sky.it

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 inizia su Rai 1 e RaiPlay

La scaletta prima serata Sanremo 2026 promette una puntata intensa tra musica, spettacolo e grandi nomi del panorama italiano. Martedì 24 febbraio il sipario della 76ª edizione del Festival di Sanremo si alzerà al Teatro Ariston con la diretta su Rai 1 a partire dalle 20.40, accompagnata dallo streaming disponibile su RaiPlay per chi segue da dispositivi mobili e smart TV. Sul palco si fonderanno tradizione e novità, mentre il pubblico italiano e internazionale si prepara a seguire ogni esibizione e momento speciale della serata.

Conduttori e ruolo della giuria nella prima serata

A guidare la serata ci saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati dall’attore e co-conduttore Can Yaman, figura ormai familiare per molti spettatori italiani. La giuria della Sala Stampa, Tv e Web avrà il compito di valutare tutte le performance dei Big, stilando una classifica provvisoria dalla quale emergeranno i primi cinque brani più apprezzati dai giurati, senza tuttavia rivelare l’ordine di piazzamento completo.

Tutti i 30 Big in gara e i loro brani nella prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 vedrà esibirsi tutti e 30 i cantanti Big, ciascuno con il proprio brano originale in concorso, davanti alla giuria e al pubblico presente in teatro. L’elenco ufficiale conferma la presenza di nomi di rilievo della musica italiana, ciascuno pronto a presentare per la prima volta il proprio pezzo in gara.

Ecco la scaletta dei 30 Big in gara con i titoli delle canzoni:

Arisa con “Magica favola”

Bambole di Pezza con “Resta con me”

Chiello con “Ti penso sempre”

Dargen D’Amico con “AI AI”

Ditonellapiaga con “Che fastidio!”

Eddie Brock con “Avvoltoi”

Elettra Lamborghini con “Voilà”

Enrico Nigiotti con “Ogni volta che non so volare”

Ermal Meta con “Stella stellina”

Fedez & Marco Masini con “Male necessario”

Francesco Renga con “Il meglio di me”

Fulminacci con “Stupida sfortuna”

J-Ax con “Italia Starter Pack”

LDA & Aka7even con “Poesie clandestine”

Leo Gassmann con “Naturale”

Levante con “Sei tu”

Luchè con “Labirinto”

Malika Ayane con “Animali notturni”

Mara Sattei con “Le cose che non sai di me”

Maria Antonietta & Colombre con “La felicità e basta”

Michele Bravi con “Prima o poi”

Nayt con “Prima che”

Patty Pravo con “Opera”

Raf con “Ora e per sempre”

Sal Da Vinci con “Per sempre sì”

Samurai Jay con “Ossessione”

Sayf con “Tu mi piaci tanto”

Serena Brancale con “Qui con me”

Tommaso Paradiso con “I romantici”

Tredici Pietro con “Uomo che cade”

Il super ospite della prima serata: Tiziano Ferro

Tra i momenti di maggiore attesa della prima serata, la presenza di Tiziano Ferro spicca per celebrare i 25 anni dall’uscita dell’album Rosso Relativo e del singolo Xdono. Ferro eseguirà dal vivo il brano Sono un grande, tratto dal suo nuovo disco già certificato disco d’oro, regalando al pubblico un momento di grande celebrazione e nostalgico tributo alla propria carriera.

Momenti musicali fuori dall’Ariston con Gaia e Max Pezzali

Oltre alle esibizioni sul palco, il Festival offre momenti di spettacolo anche fuori dal teatro. Max Pezzali si esibirà dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo, ripercorrendo i successi che hanno segnato la sua carriera, mentre Gaia salirà sul palco di Piazza Colombo per una performance live che rafforza il legame tra la città e la musica del Festival. Questi momenti collaterali confermano la varietà di proposte musicali offerte dal Festival di Sanremo 2026.

Come funziona il sistema di votazione della prima serata

Nella prima serata la votazione delle esibizioni dei 30 Big sarà affidata solo alla giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine della puntata verranno comunicate le cinque canzoni più votate, ma senza rivelare il loro ordine definitivo per la classifica generale. Questo meccanismo introduce suspense e aspettativa nella competizione sin dall’apertura del Festival.

Dove vedere la diretta del Festival e come seguire la scaletta

La scaletta prima serata Sanremo 2026 è trasmessa in diretta su Rai 1 con copertura televisiva nazionale. Chi desidera seguire l’evento in streaming può farlo tramite RaiPlay, con la possibilità di rivedere gli highlight e le esibizioni principali anche in replica on demand. L’avvio della prima puntata è previsto per la prima serata, seguita da approfondimenti e spazi dedicati al PrimaFestival e al DopoFestival per tutti gli appassionati.

Un festival tra tradizione e spettacolo moderno

Con la scaletta prima serata Sanremo 2026, l’edizione di quest’anno promette di unire tradizione e innovazione, grazie alla guida di Carlo Conti e Laura Pausini, alla presenza internazionale di Can Yaman, alle esibizioni dei cantanti Big e alle performance degli ospiti musicali. La diretta su Rai 1 e lo streaming su RaiPlay renderanno la prima serata un evento imperdibile per ogni appassionato di musica italiana, inaugurando così un Festival che si annuncia memorabile.

