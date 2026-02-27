27 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena” – 27 febbraio (VIDEO)

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, prevista per il 27 febbraio, sarà dedicata ai duetti e alle cover. Gli artisti in gara si esibiranno con ospiti speciali, proponendo brani celebri del panorama musicale italiano e internazionale.

Elenco dei duetti e delle cover

  • Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono”
  • Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – “Occhi di gatto”
  • Chiello con il pianista Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te”
  • Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – “Su di noi”
  • Ditonellapiaga con TonyPitony – “The lady is a tramp”
  • Eddie Brock con Fabrizio Moro – “Portami via”
  • Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – “Aserejé”
  • Enrico Nigiotti con Alfa – “En e Xanax”
  • Ermal Meta con Dardust – “Golden hour”
  • Fedez & Masini con Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura”
  • Francesco Renga con Giusy Ferreri – “Ragazzo solo, ragazza sola”
  • Fulminacci con Francesca Fagnani – “Parole parole”
  • J-Ax con Ligera County Fam. – “E la vita, la vita”
  • LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – “Andamento lento”
  • Leo Gassmann con Aiello – “Era già tutto previsto”
  • Levante con Gaia – “I maschi”
  • Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà”
  • Malika Ayane con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore”
  • Mara Sattei con Mecna – “L’ultimo bacio”
  • Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – “Il mondo”
  • Michele Bravi con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno”
  • Nayt con Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto”
  • Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – “Ti lascio una canzone”
  • Raf con i The Kolors – “The riddle”
  • Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – “Cinque giorni”
  • Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena”
  • Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the road Jack”
  • Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – “Besame mucho”
  • Tommaso Paradiso con gli Stadio – “L’ultima luna”
  • Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – “Vita”

