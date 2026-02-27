27 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Michele Bravi con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno” – 27 febbraio (VIDEO)

da raiplay.it

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, prevista per il 27 febbraio, sarà dedicata ai duetti e alle cover. Gli artisti in gara si esibiranno con ospiti speciali, proponendo brani celebri del panorama musicale italiano e internazionale.

Elenco dei duetti e delle cover

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono”

– “Quello che le donne non dicono” Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – “Occhi di gatto”

– “Occhi di gatto” Chiello con il pianista Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te”

– “Mi sono innamorato di te” Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – “Su di noi”

– “Su di noi” Ditonellapiaga con TonyPitony – “The lady is a tramp”

– “The lady is a tramp” Eddie Brock con Fabrizio Moro – “Portami via”

– “Portami via” Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – “Aserejé”

– “Aserejé” Enrico Nigiotti con Alfa – “En e Xanax”

– “En e Xanax” Ermal Meta con Dardust – “Golden hour”

– “Golden hour” Fedez & Masini con Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura”

– “Meravigliosa creatura” Francesco Renga con Giusy Ferreri – “Ragazzo solo, ragazza sola”

– “Ragazzo solo, ragazza sola” Fulminacci con Francesca Fagnani – “Parole parole”

– “Parole parole” J-Ax con Ligera County Fam. – “E la vita, la vita”

– “E la vita, la vita” LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – “Andamento lento”

– “Andamento lento” Leo Gassmann con Aiello – “Era già tutto previsto”

– “Era già tutto previsto” Levante con Gaia – “I maschi”

– “I maschi” Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà”

– “Falco a metà” Malika Ayane con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore”

– “Mi sei scoppiato dentro il cuore” Mara Sattei con Mecna – “L’ultimo bacio”

– “L’ultimo bacio” Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – “Il mondo”

– “Il mondo” Michele Bravi con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno”

– “Domani è un altro giorno” Nayt con Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto”

– “La canzone dell’amore perduto” Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – “Ti lascio una canzone”

– “Ti lascio una canzone” Raf con i The Kolors – “The riddle”

– “The riddle” Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – “Cinque giorni”

– “Cinque giorni” Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena”

– “Baila morena” Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the road Jack”

– “Hit the road Jack” Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – “Besame mucho”

– “Besame mucho” Tommaso Paradiso con gli Stadio – “L’ultima luna”

– “L’ultima luna” Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – “Vita”

