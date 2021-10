“Respect” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Eagle Pictures

Genere: Biografico, drammatico, musicale

Anno: 2021

Regia: Liesl Tommy

Cast: Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron

Paese: USA, Canada

Durata: 145 minuti

Voto (media ponderata): ♥♥1/2 (su 5)

La trama

Nel 1952, Aretha Franklin, 10 anni, vive con il padre pastore battista, C. L. Franklin, e le sue sorelle Erma e Carolyn a Detroit, nel Michigan. La morte improvvisa di sua madre Barbara Siggers Franklin traumatizza Aretha. E, di conseguenza, non è disposta a parlare. Fino a quando suo padre non la costringe a cantare in chiesa dopo settimane di silenzio.

La recensione di MoviePlayer.it

E’ un film denso. Denso di musica, di canzoni, di fatti, significati. Forse troppi. È un film iperattivo, come era diventa la stessa Aretha a un certo punto della carriera. È anche un biopic classico, che segue uno schema ormai collaudato quando parliamo di biografie musicali al cinema.

Recensione di Maurizio Ermisino. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Respect” scheda e recensioni del film – La recensione di MyMovies.it

In Respect ad ogni telefonata corrisponde immancabilmente un evento scatenante. La morte di Martin Luther King, l’arresto di Angela Davis. E ad ogni proposta che comporta una possibile svolta nella carriera di Aretha segue l’opposizione di un antagonista. Sia esso il padre o il compagno violento Ted White.

Recensione di Emanuele Sacchi. Voto: 2 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di ComingSoon.it

Si sente che nel film, un classico, tradizionale biopic che prende in esame solo i primi 30 anni di vita di Aretha Franklin, c’è molta passione e sincerità. Ma si avverte anche la difficoltà di comprimere o raccontare con un ritmo contenuto una personalità larger than life.

Recensione di Daniela Catelli Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

