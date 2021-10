“Escape Room 2” scheda e recensioni del film

“Escape Room 2” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Warner Bros

Genere: Horror, thriller, azione, avventura, fantascienza

Anno: 2021

Regia: Adam Robitel

Cast: Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Wolf, Holland Roden, Indya Moore

Paese: USA

Durata: 88 minuti

Voto (media ponderata): ♥♥ (su 5)

La trama

Dopo essere sfuggiti alle escape room “Unico sopravvissuto” orchestrata dalla Minos Corporation, Zoey Davis e Ben Miller decidono di affrontare l’oscura organizzazione. Questo dopo aver trovato nel logo della Minos le coordinate della sua sede di New York. La coppia trova la sede di Minos abbandonata e viene avvicinata da un vagabondo che ruba la collana a Zoey.

Lei e Ben lo inseguono, vengono condotti in un vagone della metropolitana e bloccati all’interno. Il vagone si separa dal resto del treno e viene reindirizzato a una stazione remota. Zoey, Ben, Rachel, Brianna, Nathan e Theo vengono intrappolati all’interno. Minos si rivela essere ancora una volta responsabile e il treno viene elettrificato. Zoey e Ben scoprono che gli altri passeggeri sono sopravvissuti alle precedenti escape room di Minos.

La recensione di MoviePlayer.it

Si tratta di un sequel ambizioso che aumenta il tasso di spettacolarità con l’intento di ampliare il franchise. Un’operazione riuscita a metà. Poiché non è detto che la versione arrivata nelle sale sia quella più interessante sul piano puramente mitologico.

Recensione di Max Borg. Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Escape Room 2” scheda e recensioni del film – La recensione di Cinema.Everyeye.it

Non evolve la formula del predecessore ma anzi la esaspera in un crescendo tensivo di discreta fattura. Capace di tenere con il fiato sospeso fino al forzato epilogo tramite una certa varietà di situazioni e dipartite.Escape Room 2 – Gioco mortale inanella nel corso dell’ora e mezza di visione una nuova serie di enigmi. Tra vecchi protagonisti e nuovi personaggi costretti ad affrontare sfide dalle quali dipenderanno le loro stesse vite. Se non si hanno troppe pretese il divertimento è assicurato, per un survival-movie che si basa su un gioco realmente esistente. Qui declinato in una chiave horror che piace al botteghino. E che non dispiace neanche a noi.

Recensione di Maurizio Encari. Voto: 6.5 (su 10) – Leggi la recensione completa

La recensione di MyMovies.it

Secondo capitolo, ma nelle intenzioni non l’ultimo, per una saga horror dalla basilare premessa. L’intreccio è pretestuoso e i personaggi sono usa e getta. Ma il meccanismo degli enigmi a tempo in suggestivi ambienti ha la sua relativa efficacia.

Recensione di Andrea Fornasiero Voto: 2 (su 5) – Leggi la recensione completa

“IL GIRO DEL MONDO IN 😯 GIORNI (2021)” SCHEDA E RECENSIONE DEL FILM