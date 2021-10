“Il giro del mondo in 80 giorni” (2021) scheda e recensioni del film

Distribuzione: Notorious Pictures

Genere: Animazione

Anno: 2021

Regia: Samuel Tourneux

Paese: Francia, Belgio

Durata: 82 minuti

Voto (media ponderata): ♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

La giovane scimmia Passepartout, chiusa nella sua cameretta, sogna il giorno in cui potrà avventurarsi, zaino in spalla, sulle orme del suo idolo, l’esploratore Juan Frog De Leon. Detentore del record del giro del mondo nel più breve tempo possibile: novanta giorni. Nel mentre, però, vive in una terra popolata di gamberetti, dove l’avventura non ha spazio alcuno.

Almeno fino al giorno in cui arriva, in infradito su una tavola da surf, il ranocchio Phileas Frog. Simpatico e sbruffone, inseguito dal gerbillo femmina Fix, che lo accusa di aver rubato dieci milioni di vongoloni. Frog non trova di meglio per cavarsi d’impaccio che promettere di battere lo storico record circumnavigando il globo in soli ottanta giorni. È l’occasione che Passepartout aspettava da sempre. E per la quale vale persino la pena di scappare di casa.

La recensione di MyMovies.it

Samuel Tourneux, francese, classe 1973, approda al primo film con una serie di successi alle spalle nel cortometraggio d’animazione e non solo. Nel 2014 l’attrazione che ha creato per il parco di divertimenti Futuroscope, a nord di Poitiers, è stata premiata come la migliore al mondo. E mostra di avere le chiare e poco timore reverenziale.

Recensione di Marianna Cappi. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Il giro del mondo in 80 giorni” (2021) scheda e recensioni del film – La recensione di MoviePlayer.it

Questo film animato riesce a fare il suo dovere: rivolto ad un pubblico principalmente di bambini, diverte ed appassiona. Raccontando le bizzarre avventure di un’improbabile coppia di esploratori. Ottimo l’umorismo fisico e vivace ma meno bene fondali e animazioni, spesso troppo semplici e statici.

Recensione di Erika Sciamanna. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di SentieriSelvaggi.it

Il giro del mondo in 80 giorni, scritto anche dal co-sceneggiatore di L’era glaciale 2: il disgelo Gerry Swallow, trova la formula giusta nella semplicità narrativa. E nell’inventività visiva. Guarda alla tradizione letteraria cinematografica e poi la reinventa. E ogni nuova apparizione ai protagonisti è una rivelazione come l’incontro con Juan Frog De Leon. Raggiunge così il suo obiettivo, quello di appassionarsi ai suoi personaggi. E di divertire con i tratti grafici che definiscono il cinema di Tourneux che trova l’equilibrio tra l’azione dei personaggi e gli ambienti.

Recensione di Simone Emiliani Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

