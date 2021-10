“Paw Patrol” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Eagle Pictures

Genere: Animazione, avventura, commedia

Anno: 2021

Regia: Cal Brunker

Durata: 88 minuti

Voto (media ponderata): ♥♥1/2 (su 5)

La trama

Questa volta la squadra di super cuccioli deve fermare ancora una volta il loro grande nemico: Humdinger. Divenuto sindaco di Adventure City e intenzionato a gettare nel completo la caos la metropoli, portandola alla distruzione. Giunto nella cittadina, il super team fa la conoscenza di Liberty, un bassotto. Che si unisce a loro nella lotta contro Humdinger. Adventure City, però, non è solo lo scenario della nuova avventura dei Paw Patrol. Ma anche la città a cui è legato uno dei cuccioli, che una volta arrivato qui dovrà affrontare il suo passato. Riusciranno i Paw Patrol a sventare il piano del perfido e a portare pace e serenità nella cittadina?

La recensione di MyMovies.it

Primo approdo cinematografico per la serie animata creata nel 2013 da Keith Chapman e diventata negli anni un fenomeno pop amato soprattutto dai bambini in età prescolare. Ed è a loro, inevitabilmente, che si rivolge il film.

Recensione di Roberto Manassero. Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Paw Patrol” scheda e recensioni del film – La recensione di MoviePlayer.it

Non è una serie a cartoni animati allungata, ma un vero e proprio film, con personaggi disegnati – letteralmente e a livello di carattere – in maniera nuova. Un vero e proprio action movie in miniatura. Ai bambini piacerà!

Recensione di Maurizio Ermisino. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di SentieriSelvaggi.it

Più efficace come film per bambini che come il prodotto pop a tutto tondo che vorrebbe essere. Al film di PAW Patrol va comunque riconosciuto il coraggio di uscire dalla propria comfort zone. E di porsi come prodotto a suo modo “vivo”, che nel capitalizzare il successo di un marchio non perde il desiderio di raccontare le proprie storie. Perfetto contraltare all’inerte universo dei Me Contro Te.

Recensione di Daniela Catelli Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

