“Qui rido io” scheda e recensioni del film

“Qui rido io” scheda e recensioni del film

Distribuzione: 01 Distribution

Genere: Biografico, drammatico

Anno: 2021

Regia: Mario Martone

Cast: Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell’Anna, Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta

Paese: Italia, Spagna

Durata: 133 minuti

Voto (media ponderata): ♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

Primi anni del XX secolo. Nella Napoli culturalmente vivace della Belle Époque, l’attore e commediografo Eduardo Scarpetta è al culmine del suo enorme successo a teatro. Felice Sciosciammocca, personaggio da lui creato, ha soppiantato Pulcinella come maschera tipica di Napoli, e le sue commedie riscuotono un successo senza pari.

Eduardo si barcamena tra il palco e un complesso nucleo familiare fatto di mogli, amanti e figli legittimi e illegittimi. Con la moglie Rosa De Filippo ha tre figli, Maria, Vincenzo e Domenico (riconosciuto da lui ma in realtà figlio del re Vittorio Emanuele II). Con Luisa, nipote di Rosa, ha invece avuto Titina, Eduardo e Peppino De Filippo, che vengono da lui mantenuti e lo trattano come uno zio. Pur consapevoli che egli sia loro padre.

La recensione di ComingSoon.it

Martone dirige un’irresistibile commedia popolare, in cui il ridicolo “è il rovescio del sublime”. In grado di rappresentare brillantemente un’epoca di trapasso, con un attore in splendida forma, Toni Servillo. Capace di passare da uno Scarpetta che recita a uno nella vita, quindi al cinema. Due tecniche diversissime, impossibili da mescolare come acqua e olio. Ma che lui riesce a rendere un flusso continuo e indistinguibile. Solo di una cosa Scarpetta non riesce a ridere, del tempo che passa.

Recensione di Mauro Donzelli. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Qui rido io” scheda e recensioni del film – La recensione di MyMovies.it

A ossessionare lo Scarpetta di Martone è il desiderio di essere riconosciuto. La volontà che “Il figlio di Iorio”, parodia della tragedia pastorale di D’Annunzio difesa in tribunale da Benedetto Croce, perito di parte, venisse ‘riconosciuta’. Disattesa resta la frustrazione legittima dei figli illegittimi, invitati a partecipare soltanto a un apprendistato artistico e professionale.

Frammentato e intimo, eccessivo e ludico, il film tradisce più una sconfitta che una conquista, ribadendo una relazione padre-figlio esclusivamente scenica. Qui rido io è la storia tragicomica di un capocomico-patriarca e di una compagnia di figli-nipoti, che a turno ripetono la parte: “Scarpetta m’è pate a me”.

Recensione di Marzia Gandolfi. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di CiakMagazine.it

Se da questo punto di vista il parente più prossimo del film pare il (post-)eduardiano Sindaco del Rione Sanità, non è meno rilevante il filo che unisce Qui rido io con i precedenti Il giovane favoloso e Capri Revolution. Tasselli di una riflessione sull’arte nell’Italia a cavallo tra XIX e XX secolo dove l’atto creativo si confronta col peso della Storia e i dilemmi della politica. E che pare aver trovato proprio nel canto del cigno di Scarpetta la sua grandiosa coronazione.

Recensione di Emanuele Bucci Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

“POSSESSION L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO” SCHEDA E RECENSIONE DEL FILM