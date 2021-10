“Squid Game” scheda e recensione della serie tv Netflix

“Squid Game” scheda e recensione della serie tv Netflix

Disponibile su: Netflix

Genere: Drammatico, azione, thriller

Anno: 2021

Ideatore: Hwang Dong-hyuk

Cast: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Oh Young-soo, Wi Ha-joon, Jung Ho-Yeon

Paese: Corea del Sud

Durata: 32-62 minuti

Episodi: 9

Voto (media ponderata): ♥♥♥♥ (su 5)

La trama

Centinaia di individui a corto di denaro accettano uno strano invito a competere in giochi per bambini. Li attende un premio invitante, ma la posta in gioco è mortale.

“Midnight Mass” scheda e recensione della serie tv Netflix – Le recensioni

“È, dunque, davvero un eccellente esempio di come funzioni il capitalismo predatore.” Melanie McFarland per Salon.com

“Quello, poi, che si ha in Squid Game, per tutta la sua ormai nota cupezza, è un racconto coraggioso, oscuro, ambizioso, a volte commovente e a volte terrificante. La sua forza sta nel capire che il denaro è sopravvivenza.” John Doyle per Globe and Mail

“Il debito verso un sistema crudele è ineluttabile e disumanizzante, ci ricorda costantemente la serie. Ma, inoltre, sotto l’iper-violenza, suggerisce anche che i nostri obblighi verso le altre persone possono essere una fonte di significato, di compassione e – solo forse – di salvezza.” Brian Tallerico per RogerEbert.com

“Una serie tortuosa, veloce, pieno d’azione, i cui episodi terminano con cliffhanger assassini – in altre parole, l’esca definitiva per le abbuffate.” Judy Berman per TIME Magazine

“Questo sguardo spietato su come la disperazione ci cambia rende Squid Game tanto commovente quanto eccitante. Cerca una risposta ad una domanda terrificante: Quando sei sotto pressione, quali sono i tuoi limiti? Cosa faresti? La sua agghiacciante brutalità ci ha conquistati.” Eleanor Peake per New Statesman

“”Squid Game” è abbastanza riflessivo, e il fatto che non ci sia una componente sessuale nella violenza è qualcosa a suo favore.” Robert Lloyd per Los Angeles Times

“Non rende mai la sua azione piacevole. La sua intensità deriva dalla sensazione di aver superato il punto finale di una catena di logica assurda e che si potrebbe davvero non voler vedere cosa viene dopo.” Brian Phillips per The Ringer

“Oscuro, contorto e sorprendentemente emotivo, Squid Game è un veloce e sanguinoso ma visivamente stupefacente must watch.” Tessa Smith per Mama’s Geeky

“Spettacolo a buon mercato” Jim Schembri per jimschembri.com

“Dice molto sulla natura umana, l’amicizia, la crudeltà e il modo in cui le società moderne hanno abusato dei suoi cittadini più poveri.” Sebastian Zavala Kahn per Más Gamers

“La maggiore critica anticapitalista di Squid Game è quasi del tutto priva di mordente in seguito a qualsiasi attenta analisi… Non sono impressionato dal messaggio che porta con sé, e sono sicuro che questo dramma non supererà la prova del tempo.” William Schwartz per HanCinema

“Il thriller coreano di Netflix è sulla buona strada per essere la serie più vista nella storia della piattaforma. Sta anche dando alla gente degli incubi.” Kevin Fallon per The Daily Beast

“MIDNIGHT MASS” SCHEDA E RECENSIONE DELLA SERIE TV NETFLIX