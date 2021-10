“Midnight Mass” scheda e recensione della serie tv Netflix

Disponibile su: Netflix

Genere: Horror, drammatico

Anno: 2021

Ideatore: Mike Flanagan

Cast: Zach Gilford, Kate Siegel, Hamish Linklater, Annabeth Gish, Michael Trucco, Samantha Sloyan

Paese: USA

Durata: 60 minuti

Episodi: 7

Voto (media ponderata): ♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

La serie racconta la storia di una piccola comunità che vive su una altrettanto piccola e remota isola, Crockett Island. Persone le cui divisioni sono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia, Riley Flynn, e dall’arrivo di un sacerdote tanto carismatico quanto misterioso, Padre Paul Hill. Il primo è un ex investitore che ha passato quattro anni in carcere per aver ucciso una donna mentre era alla guida ubriaco.

Il secondo è arrivato alla St. Patrick’s Church per sostituire momentaneamente l’anziano Monsignor Pruitt. Quando eventi strani e apparentemente miracolosi iniziano ad accadere, la comunità di Crockett Island è travolta da un rinnovato fervore religioso. Ma non passa molto tempo prima che si chiedano quale sarà il prezzo da pagare.

“Le grandi rivelazioni non presentano alcuna autentica preoccupazione, e dovrebbero.” John Doyle per Globe and Mail

“La serie di Netflix merita un elogio per le sue ambizioni distintive e le sue sorprese sconvolgenti, ma troppo spesso suona come un sermone troppo lungo, annaspando sui bordi della sua omelia.” Brian Lowry per CNN.com

“Lo sguardo di Flanagan sulla religione e l’immortalità a volte riaccende i ricordi di vere e proprie messe di mezzanotte in quanto può essere un po’ estenuante nella sua predicazione con qualche monologo di troppo.” Brian Tallerico per RogerEbert.com

“Ci saranno urla, sì. Ci sarà sangue. Ma non prima che Midnight Mass abbia convinto il suo pubblico ad interessarsi a quello che succede.” John Anderson per Wall Street Journal

“Midnight Mass compensa la natura un po’ prevedibile del suo mistero con i modi riflessivi e disparati con cui i personaggi reagiscono ai cambiamenti che investono Crockett Island.” Kristen Baldwin per Entertainment Weekly

“L’intero cast fa un ottimo lavoro con il materiale dato, e Linklater dà una delle migliori performance della sua carriera. Ma manca la natura avvolgente dei precedenti horror di Flanagan.” Yolanda Machado per Observer

“Midnight Mass è una miniserie di sette episodi di Netflix che esplora la religione e la fede con i soliti marchi di Mike Flanagan, dando la priorità ai personaggi e alle emozioni rispetto agli spaventi a buon mercato e al gusto dello shock.” Miles Surrey per The Ringer

“Nel cuore oscuro dell’ultimo lavoro di Mike Flanagan si nasconde una Very Good Idea, una che non sono sicuro sia stata fatta sullo schermo prima d’ora, ed è una cosa assolutamente stupefacente.” Tony Stamp per Flicks.co.nz

“Midnight Mass vi prende con una storia enigmatica, poiché Flanagan ha creato ancora una volta qualcosa di molto accattivante e originale.” Jordy Sirkin per Jordy Reviews It

“Midnight Mass ha una serie di problemi (specialmente con i suoi lunghi e tortuosi monologhi), ma è salvato dal suo forte cast.” Jean Henegan per Pop Culture Maniacs

“Con Midnight Mass, il regista Mike Flanagan dimostra ulteriormente di essere un maestro dell’horror emotivo con un racconto cruento e straziante sulla redenzione, nonostante i troppi monologhi che distraggono dal terrore generale dello spettacolo.” Mary Beth McAndrews per Dread Central

“Flanagan sembra aver fatto una svolta spirituale e contemplativa nella sua vita e nella sua scrittura. Buon per lui; non così buono per quelli a cui piacevano le sue prime cose.” Steve Murray per ArtsATL

