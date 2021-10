“Come un gatto in tangenziale 2” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Vision Distribution

Genere: Commedia

Anno: 2021

Regia: Riccardo Milani

Cast: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Argentero, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Sarah Felberbaum

Paese: Italia

Durata: 109 minuti

Voto (media ponderata): ♥♥♥ (su 5)

La trama

Sono passati tre anni dalla breve relazione tra Monica e Giovanni. I due si sono lasciati e hanno perso i contatti. Mentre i loro figli Agnese e Alessio si incontrano per puro caso a Londra, dove vivono per studio e lavoro. Nel frattempo Monica si prende la colpa di un furto eseguito dalle sue sorelle, le gemelle Pamela e Sue Ellen, e finisce in carcere. Per evitare di deludere suo figlio Alessio è dunque costretta a chiedere aiuto a Giovanni.

Il quale sta lavorando insieme alla sua nuova compagna Camilla al progetto di un centro culturale nella periferia di Roma. Grazie ai suoi agganci politici, Giovanni riesce a commutare la pena di Monica in un periodo di servizi socialmente utili. La donna dovrà scontarli presso una comunità che, per ironia della sorte, si trova proprio accanto al centro culturale.

La recensione di ComingSoon.it

Una ricetta che non cambia molto, mettendo sempre più in risalto le dinamiche (e i personaggi, come le gemelle) più divertenti del precedente film. Confermando l’affiatamento fra Cortellesi e Albanese. Se i tempi e il ritmo sono cruciali, per la commedia, il film si prende anche il lusso di un rallentamento. Quando cerca di mettere in luce contraddizioni sociali e le ferite di un mondo che si è fermato per la pandemia. Un sentito inno alla cultura e al rispetto degli altri, che invita a rompere con gli algoritmi che ci rinchiudono in una bolla di omologazione. A (ri)occupare le piazze e gli spazi condivisi delle nostre città.

Recensione di Mauro Donzelli. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Come un gatto in tangenziale 2” scheda e recensioni del film – La recensione di MyMovies.it

Paola Cortellesi e Antonio Albanese riprendono con molto maggior spessore i ruoli di Monika e Giovanni. Creando un’insolita chimica basata sul mutuo rispetto e sulla reciproca gentilezza. E assecondano il ritmo veloce di commedia, che questa volta può contare sulle battute dette a mezza voce dall’uno o dall’altro personaggio. Sono quelle battute la cifra nuova di questa seconda puntata. Che ai toni strillati e ai colori kitch del primo episodio alterna saggiamente (e coraggiosamente) una capacità di tirare stoccate quasi impercettibili e menare fendenti autentici in sordina. Di questo è fatta la commedia italiana che funziona. Di morsi improvvisi ma letali, e di botta e risposta non edulcorati.

Recensione di Paola Casella. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di CiakMagazine.it

Sullo schermo, la storia raccontata torna a mettere la periferia al centro dell’attenzione. Più che quella di Bastogi e Coccia di Morto – che appaiono solo in alcuni momenti, quasi più come citazione obbligata che per necessità narrative – quella della parrocchia dove il bel sacerdote militante interpretato da Luca Argentero si prodiga per aiutare i cittadini più in difficoltà (che nella realtà non è a San Basilio, ma in zona Prenestina/Tor de’ Schiavi).

C’è sempre un intento sociologico e civile alla base, tipico del genere cui facevamo riferimento. Anche se non quello dei grandi maestri degli anni d’oro. Né quello di sviluppi più recenti, spesso confusi sulla differenza tra boccaccesco e sboccacciato. E anche qui, i momenti meno coerenti con il resto sono quelli in cui il ‘popolo’ di Bastogi viene gratuitamente rappresentato in maniera esagerata. Ben oltre il caricaturale o l’ironico. Momenti, appunto, che nulla tolgono alla piacevolezza dell’esperienza complessiva.

Recensione di Mattia Pasquini Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

