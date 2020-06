Paolo Fox oroscopo 6 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 6 giugno 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata senti che e’ arrivato il momento di parlare: la Luna e’ in buon aspetto! E’ vero che ci sono tante controversie da superare e che non tutti i problemi sono stati affrontati, pero’ l’importante e’ ritrovare un grande coraggio! E il fatto che Saturno sia finalmente disponibile nei tuoi confronti, indica una certa eccitazione, curiosita’ e stimoli che possono portare lontano anche in amore!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Dopo due giorni abbastanza pesanti, finalmente arriva un venerdi migliore. E’ probabile che soprattutto mercoledi ci sia stata una forte contesa, un momento di grande stanchezza: ora la Luna non e’ piu’ opposta, anzi devo dire che da domenica sara’ favorevole al tuo segno. Tutto questo mi porta a pensare che molti di voi abbiano una grande voglia di ritrovare stabilita’, in famiglia e non solo! Certo sarebbe anche il caso di ritrovare un po’ di tranquillita’ economica.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Si va avanti con un Saturno interessante, purtroppo pero’ ci sono state giornate un po’ giu’ di corda, giornate fisicamente un po’ pesanti. C’e’ tensione, c’e’ agitazione nell’aria! E devi stare attento a non riversarla in amore, tanto piu’ che si tratta di una situazione momentanea, perche’ gia’ a partire da domenica le cose andranno meglio. Non sciupare tutto con una parola di troppo! Nei rapporti in crisi ci vuole tanta pazienza e bisogna capire anche come la pensa il partner.

Paolo Fox oroscopo 6 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Al momento sara’ opportuno dare spazio a nuovi progetti, liberare la fantasia! Il fatto che finalmente Saturno non sia piu’ opposto, dopo quasi due anni, ‘regola’ la situazione generale in maniera diversa. Saturno tornera’ ancora in opposizione ma solo per pochi mesi: segno evidente che in questo periodo devi affrontare un cambiamento, una novita’ che riguarda un progetto un po’ lento nel divenire!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Dopo tanto soffrire, dopo tante arrabbiature, arriva un venerdi migliore! Tra l’altro abbiamo la Luna favorevole: quello che vedo spiccare in te e’ soprattutto il desiderio di amare. E quindi, le persone che hanno gia’ una storia possono continuarla bene, chi non ha una storia deve cercarla, chi ha una storia in crisi non e’ detto che non si guardi attorno. Sul lavoro, invece, c’e’ da dire che continuano alcune dispute, anche se si intravede una riconciliazione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ti vedo ancora un po’ fiacco, come spesso accade nei fine settimana! Non voglio dire che il tuo oroscopo stia diventando difficile, perche’ continuo a credere che questo e’ un anno che, nonostante tutto quello che e’ accaduto di recente, ti rafforza! Pero’, siccome non ti risparmi mai, siccome sei una persona che quando fa una cosa vuole farla al meglio, e’ inevitabile che alla fine di una settimana di lavoro tu senta calare una grande stanchezza addosso!

Paolo Fox oroscopo 6 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Con Luna e Venere favorevoli qui si puo’ parlare di amore: quelli che non lo hanno dovrebbero cercarlo, quelli che hanno avuto qualche brutta situazione in passato, dovrebbero iniziare a pensare in maniera positiva. Tutto quello che stai facendo in questi giorni e’ utile, ma chi ha ripreso da poco il suo lavoro si accorge che non e’ come prima!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questi giorni ti trovi a riflettere sul tuo passato: come tutti i segni di acqua, anche tu hai un forte legame con quello che e’ stato, con cio’ che non c’e’ piu’. Ma ti consiglio di non esagerare, consiglio di non immalinconirsi troppo e soprattutto di non bloccare il futuro! Si perche’ quando si pensa troppo al passato, soprattutto in amore, quando si fanno troppi paragoni, si rischia di sbagliare. Non e’ un ‘.di nuove relazioni e’ un periodo in cui i rapporti che contano valgono di piu’!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Devi fare pace con i sentimenti, forse anche con una persona di famiglia. Se ultimamente ci sono state delle preoccupazioni per una persona cara, e’ normale stare male: forse sei stato in ansia per qualcuno o anche per la tua attivita’. Quindi, o per cause personali o per cause che sono attorno a te, devo dire che gli ultimi due mesi sono stati pesanti.

Paolo Fox oroscopo 6 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ricordo ancora una volta che domenica la Luna sara’ nel tuo segno! Quella sara’ una giornata importante anche per i sentimenti. In questo venerdi, invece, ti trovo un pochino sbandato, forse un po’ impensierito per quanto riguarda questioni fisiche o di lavoro. Non ci dimentichiamo che quando fai un lavoro ti applichi molto!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): E pensare che 24 ore fa avevamo una Luna dissonante, e quindi anche tanti pensieri per la testa. In ogni modo, c’e’ un grande progetto di vita, un grande progetto che impone una trasformazione radicale. Con questa Venere interessante, e grazie ad una buona complicita’ di un amico, di un amore, puoi portare avanti un progetto. Peccato che i soldi non siano molti! Attenzione alle spese di troppo, alle spese istintive.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Valutare bene un amore e’ molto importante! Ed in questo senso, sono giornate di grande fatica, di grande impegno: credo che molti siano impegnati nel recupero di un amore, mentre quelli che non hanno una storia hanno bisogno di credere in una relazione importante. E’ vero che il tuo e’ un segno ambizioso, e forse gli uomini sono un pochino piu’ ambiziosi delle donne, ma in generale va detto che per tutti voi l’amore ha sempre una valenza grandissima.

