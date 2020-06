Oroscopo Branko 5 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 5 giugno 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Siete in un periodo di intensità creativa, vorreste risolvere tutto con la vostra testa, la più caparbia dello zodiaco, ma pianeti faticosi vi obbligano a collaborare. Dopo la festa, Luna torna più attenta a ciò che accade intorno a voi, suggerisce una mossa vincente verso avversari professionali starnazzanti nel vostro ambiente.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Regalatevi un po’ di sole, di aria, di mare In qualche modo dovete reagire a Luna in opposizione, Scorpione, nel campo collaborazioni e rapporti stretti. È l’ultimo passaggio della stagione perciò sarà meglio mantenere un certo autocontrollo nelle discussioni di lavoro, affari, che devono proseguire! In gioco ci sono prestigio, avanzamento, guadagni.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Giugno, vostro mese, è iniziato con gli auspici di buona fortuna della Luna, ottima pure oggi e domani, in un segno che risveglia l’altro Gemello che è in voi. I nativi americani la chiamano luna delle fragole, delle uova, delle foglie color cupo. Una chiamata alla vita, alla famiglia, all’amore.

Oroscopo Branko 5 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrete in giugno altre due Lune bellissime per amore e altre questioni importanti della vita, ma questa in Scorpione che va incontro al plenilunio del 5, è fatta per voi. In trigono con Mercurio è un portafortuna per lavoro, professione, affari. Magnifico lo scatto con Marte ancora in Pesci, nutre di forza, ottimismo, grinta sportiva.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Chiaro come il Sole, che splende in Gemelli, che Luna in Scorpione non può essere facile per la vita familiare, dovrete affrontare urgenti situazioni che non avete potuto risolvere nell’ultimo periodo, come tanti, del resto. Ma si tratta di una Luna che può essere fasulla, ingannatrice, quadrata al cupo Saturno e opposta al folle Urano, fa vedere le cose più complicate Rimandate tutto a Luna piena del 5.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non manca il sorriso della fortuna pure nel mese dei Gemelli. Anche se fate bene a non fidarvi subito e troppo di quello che viene offerto sotto quel segno doppio per eccellenza. Rispondete alle provocazioni con le vostre battute di spirito fulminanti sotto Luna in Scorpione. Magnifico lavoro grazie a Mercurio, immediata transazione d’affari grazie allo scatto con Giove, che presto porterà un nuovo amore.

Oroscopo Branko 5 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Prima di passare in Sagittario, dove venerdì risplenderà nel plenilunio e vi stregherà in amore, Luna è in Scorpione, utile per questioni patrimoniali. Visto che non tutti siete riusciti a sistemare questioni legate a proprietà, vostre o ereditate, divise, conviene passare all’azione.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ma che bella giornata! Per la prima volta, questa primavera, un cielo astrale fatto per voi, farete un ottimo lavoro, ovunque e con chiunque. Ma quella che ci piace di più è Venere in Gemelli, elegante, sensuale, raffinata, bugiarda e sincera, curiosa, festosa, viaggiatrice

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Che spettacolo i vostri occhi di fuoco raccontano una bella storia d’amore. Ma tradiscono anche qualche delusione, specie riguardo a qualche recente storia, incompiuta. Marte sarà il 28 nel punto più caldo del vostro oroscopo, e vi seguirà per mesi, avrete occasioni per riprendere quello che vi sembra di aver perduto.

Oroscopo Branko 5 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): È già tornata amica la Luna. Transita nel punto felice del vostro cielo, Scorpione, dove sollecita gli incontri che servono, che cercate, che sperate arrivino per caso propiziati dalla fortuna. Questa Luna si associa a Marte e Plutone, rende spettacolare un incontro in riva al mare, un fiume

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Saturno, architetto dello zodiaco, costruisce le basi di nuove esperienze, professionali e personali, aiuta a maturare, rende consapevoli delle proprie virtù e difetti. Ma è pure un astro che demolisce, quando e dove è necessario. Lo avrete tutto il mese nel segno, poi torna in Capricorno fino al solstizio d’inverno, avrete altre occasioni per agguantare il successo che Luna oggi fa sembrare lontano.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Magnifica per l’amore, decisa per la famiglia, forte per lavoro e affari, questa Luna, Due giorni in Scorpione, forma due trigoni con Marte e Nettuno nel segno, poi con Mercurio in Cancro, dopo con Giove e Plutone, Urano. Una stella sola sembra contrastare, lo fa per verificare la consistenza dei vostri progetti, gli amori recenti.

