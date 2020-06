Oroscopo Branko 4 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Luna ancora opposta, distratta, aspetto che altera il sistema nervoso, scatti di collera, crampi allo stomaco (pure Mercurio in Cancro). Se impegnati con il lavoro in discussioni di carattere economico, fate di tutto per non creare altri contrasti. La prima settimana di giugno vi riserva altre due Lune, una più passionale dell’altra, domani in Scorpione, venerdì piena in Sagittario. Quello sarà amore!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Una bella occasione di lavoro, guadagno. Conviene al vostro segno trascurare almeno un po’ divertimento e relax e sfruttare il movimento che Luna crea tra Gemelli e Bilancia, segni che favoriscono il Toro proprio sotto l’aspetto finanziario. I campi della vita privata, famiglia e matrimonio, figli e amicizie sono illuminati da Giove e Urano, testimoni di vera felicità. Ben venga un incontro un po’ hard.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Verde Venere, sei tutto per me! La stella luminosa resta con voi fino ad agosto, riuscirà ad avere un incontro diretto con Marte, dal 28 in Ariete. Ma anche ora, in trigono con Saturno, provoca inattesi incontri d’amore. Fa innamorare di persone più giovani o più vecchie, sono le differenze che ora vi attirano. Differenze che nel matrimonio con questo transito vengono a noia. Aspettate Luna piena, il 5.

Oroscopo Branko 4 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Lo stress non si sente molto se siete in vacanza, ma siate prudenti nell’attività fisica, in viaggio, finché Luna è in Bilancia contro Mercurio. Nel lavoro fa esplodere un mare di parole, contro di voi e le vostre intenzioni, ma non siete velisti provetti da andare in mare aperto da soli, aspettate il vento giusto, domani. Non sempre la passione fisica impedisce i litigi. Coniugi: un pretesto c’è sempre.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Luna fortunata in Bilancia, correte! La riuscita nel lavoro e affari non è tanto per Mercurio, instabile alle spalle del segno, ma è Venere in Gemelli che vi aiuta in questo momento così importante per la vita professionale a mettervi in contatto con persone giuste. Anche gli altri però scopriranno in voi qualità umane, che non conoscevano. Amore molto bene. Problemi solo per qualche vecchio rapporto.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Urano e Saturno, forze potenti per la vostra mente, nascono idee fertili, originali, rivoluzionarie per un segno attaccato alla certezza della tradizione, questa forse la ragione della resistenza da parte degli altri. Voi insistete, restate in contatto con chi vi interessa per lavoro, affari, proponete incontri, fate inviti. Trovate pure un bel pretesto per festeggiare il vostro amore, anche se nervoso.

Oroscopo Branko 4 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Marte sarà complicato dal 28, consideratelo. Rilanciatevi in veste nuova nel lavoro, preparate un piano ambizioso, aspettatevi situazioni in affari che richiederanno nervi d’acciaio, ma Luna che apre giugno non teme nulla! Sorretta da un grande Saturno, Venere impagabile da settimane, resterà al vostro fianco a lungo. Luna illumina pure le strade tortuose della macchia mediterranea che portano al mare.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Giugno vostro mese di grandi incontri. Non tutti giungono a conclusioni, non subito, ma offrono garanzia di sviluppi futuri. Se vi fate scappare una formidabile opportunità nel lavoro, carriera, affari, annunciata per domani da Luna, non siete veri Scorpioni. Facilità di parola, Mercurio vuole ordine nelle cose scritte. Marte non pensa che a quella camera vista mare. Non tutti gli amori portano a nozze.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Donne attratte da uomini più vecchi, la giovane Venere è in aspetto con il vecchio Saturno. Mentre la prevalenza di transiti vecchi, Giove, Urano, Nettuno, Plutone, diventa fonte di energie nella lotta quotidiana per la pagnotta, come si dice nel frusinate. Se stanchi di essere soli da inizio primavera, organizzatevi per Luna piena venerdì 5. Sarete conquistati, quindi condizioni da accettare. Per amore.

Oroscopo Branko 4 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Cautela se soffrite di allergie stagionali, Luna in Bilancia è quadrata a Mercurio in Cancro, polline, vie respiratorie, stomaco, fegato. Sono disturbi passeggeri, ma attenti a non frequentare posti affollati, cosa sgradita pure a Giove, che vuole essere il solo re della vostra vita. Una vita a volte speciale, altre banalmente piccolo borghese, quando manca l’essenza del Capricorno. Non deve accadere!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Innamoriamoci oggi, con la magnifica Luna in Bilancia, c’è tempo fino a stasera, prima che entri in Scorpione. In quel segno, pure sinonimo di sessualità, diventa più professionale, ambiziosa e cattiva, pur di raggiungere i sui scopi. Fate bene a non guardare a destra e a sinistra, ma solo ciò che può dare soddisfazioni materiali e morali. I tempi di grandi ideologie non tornano, siamo nell’era di Urano.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): È Giunone, figlia di Saturno, sorella e sposa di Giove, dispensiera di ricchezza, protettrice di matrimoni e parti, la dea di giugno. Un rapporto bellissimo pure con il vostro segno, governato da Giove e Nettuno, quindi sarà un mese eccellente per l’attività, siete quasi il simbolo della ripresa. Non a caso diciamo sempre che Pesci è il segno più, perché nella vita trova sempre una seconda possibilità.

