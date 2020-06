Oroscopo Branko 3 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il ponte del 2 giugno è partito con primo quarto in Vergine, ottimo per attività professionali e affari, dopo la festa riprenderete in mano la situazione. Questi due giorni sono segnati da confusione nei rapporti professionali e privati, annunciati da Luna opposta passata in Bilancia. Meglio non stare troppo vicino ad ambiente e persone utili al successo. Vivete emozioni d’amore. Tutte! Grande giugno.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Accettate le novità, riservate particolare attenzione alle persone che conoscerete e frequentare in questi primi due giorni di giugno, mese ottimo per affari. Inseriamo nelle previsioni pure lavoro, attività professionale e, per la prima volta in primavera, occasioni di viaggiare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Benvenuto giugno, mese dei Gemelli! Apre con Luna tornata positiva dopo il transito in Vergine, anzi, fortunata! Per due giorni in Bilancia, permette di tirare un sospiro di sollievo nelle associazioni che subiscono la negatività di Marte, che si aggira come una spia nell’ambiente professionale. Che bel compleanno! Potete tutti vivere la gioia che assicura Venere. I figli vi guardano, siate d’esempio.

Oroscopo Branko 3 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Latente in voi il conflitto tra intelletto, razionalità, e forza lunare, mondo dei sogni e sensazioni. Dato che avrete due giorni di Luna in Bilancia, più interessata a famiglia che cose pratiche, abbandonatevi alla pigrizia che vi piace tanto. Ma se avete un’attività legata alla stagione, proseguite perché dopo il ponte si presenta subito un’altra occasione!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Luna grande protagonista d’inizio giugno, mese che definiamo felice, speciale la Luna piena del 5. Oggi e domani transita in Bilancia, diventa artistica, tecnica, commerciale, soprattutto amorosa e sensuale. Ci sarà un momento quasi critico nel lavoro, quando nasce lo scontro Luna-Saturno-Urano, ma non arriva a sorpresa, sapete bene chi ce l’ha con voi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Marte tornerà positivo il 28. Venere prosegue in Gemelli, qualche cambio lunare potrà procurare insoddisfazioni sul piano sentimentale, ma non esagerate, specie il 5, con Luna piena. Giugno si presenta come un periodo positivo per il lavoro, nuovi incontri professionali, Mercurio è favorevole a spostamenti e viaggi, Giove vi sostiene nelle grandi iniziative proiettate nel futuro, che richiedono tempo.

Oroscopo Branko 3 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Giugno inizia con Luna nel segno, che tornerà il 28, (primo quarto). È come se volesse blindarvi e proteggervi dalle insidie esterne, derivanti da discussioni e guerre professionali. Non facile Mercurio in Cancro, opposto a Giove, diventa un richiamo per avvocati che possono servire pure per cose private. Oggi e domani festa dell’amore, Venere in trigono.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Giugno, mese dei Gemelli, rappresenta sempre un periodo favorevole per voi, visto il feeling profondo e segreto che vi tiene legati (Mercurio). Stavolta ancora più importante per la vostra attività professionale e l’amore, se preferite così. Tra giugno-luglio si presentano transiti tanto amichevoli che possono tirarvi fuori da ogni problema, anche nei rapporti con istituzioni, autorità, legge.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Una vacanza meritata con amici, tanto è amichevole e cordiale Luna, dopo il primo quarto in Vergine, terra che a volte vi pare arida, ma poi cambiate idea. E con Gemelli come va? Domanda pertinente perché giugno è sotto il governo di quel segno doppio, opposto al vostro, dove continua la provocazione di Venere.

Oroscopo Branko 3 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Bisogno d’amore, fuoco, entusiasmo, vita? Un po’ come Leopardi, pure voi osservate queste vaghe stelle nel cielo e non vi accorgete, solo perché Luna è cambiata, che Urano e Marte sono di fuoco come elemento astrale. Giugno è contrastato da Mercurio fino al 28, unico disturbo ma non da poco, può decidere la sorte di una collaborazione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Un papavero rosso in un campo di grano, così appare Marte all’inizio di giugno, illuminato dalla bella Luna in Bilancia, Venere che alza il sipario sul nuovo mese che sarà capitolo importante della storia della vostra vita. Potete lanciarvi subito nel lavoro, con qualche riserva ancora sulle questioni materiali, visto il transito di Mercurio, ma sarebbe bello dare precedenza a famiglia, amicizie, amore.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): C’è sempre qualche intoppo in giugno, mese dei Gemelli, nemico carissimo (come vi piacciono le notti stellate), ma stavolta siete voi ad avere Marte nel segno, che vi difende da intromissioni e curiosità, avete la forza e le occasioni per difendervi con successo.

