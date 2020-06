Paolo Fox oroscopo 3 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 3 giugno 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questo martedi sei ancora un po’ sottoposto allo stress a causa della Luna opposta: e’ il caso di fare le cose con calma, di non arrabbiarti. A livello economico e lavorativo ci sono tanti passi avanti da fare, ma sappiamo che ultimamente ci sono stati anche dei momenti molto difficili. Ecco perche’ il tuo e’ un oroscopo altalenante! E’ gia’ dagli inizi dell’anno che ci sono tensioni, e al momento sarebbe importante avere al tuo fianco la persona giusta.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Devi cercare di organizzare al piu’ presto tutto quello che desideri fare, perche’ questa prima parte della settimana potrebbe essere anche un po’ nervosa. Sappiamo che Saturno dissonante rallenta i tuoi progetti, ma non li blocca! Quindi, devi comunque avere fiducia nel tuo futuro. In amore devi pensare a quello che devi fare anche a livello di casa, di famiglia. Eventi per l’estate!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siete favoriti grazie a Luna e Saturno in buon aspetto. C’e’ da dire, inoltre, che questa Venere importante che transita nel tuo segno deve lasciare traccia! E’ chiaro che ognuno ha la sua storia d’amore: quelli insoddisfatti possono trovare un’altra relazione, quelli piu’ soddisfatti possono comunque avvicinare ancora di piu’ il partner, perche’ non ci dimentichiamo che alcune vicende lavorative ed economiche sono state molto pesanti negli ultimi tempi, ed hanno infierito sulla coppia!

Paolo Fox oroscopo 3 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): A volte sei un po’ troppo irascibile e magari non pensi a quello che dici nell’immediato; nel senso che per reagire ad un presunto affronto rischi di essere troppo pesante o magari anche troppo incisivo nei tuoi commenti. L’amore ha bisogno di qualche emozione in piu’!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Cerca di organizzare ora tutte le cose che devi fare, perche’ la parte centrale della settimana potrebbe essere un pochino piu’ nervosa. A volte hai bisogno di un po’ di solitudine, di tranquillita’, pero’ poi troppa solitudine non va bene perche’ ricordiamo che il tuo e’ un segno che ama essere ammirato, ama stare tra la gente. Pur essendo assolutamente convinto delle cose che fai, dopo qualche giorno potresti pensare di avere sbagliato! In effetti, e’ un periodo un po’ contraddittorio, in cui c’e’ tutto e il contrario di tutto!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questa e’ una settimana di recupero, e ben venga perche’ c’e’ da dire che dal punto di vista fisico sei molto provato, e nel corso degli ultimi tempi lo abbiamo visto chiaramente. Magari le ultime due settimane non hanno avuto grandi ripercussioni sul piano pratico, ma sul piano fisico si! Se l’amore e’ lontano, se c’e’ una persona che non ti convince, devo chiederti ancora una volta di essere molto cauto, almeno fino alla fine di Luglio

Paolo Fox oroscopo 3 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Luna favorevole indica che hai l’animo di un grande artista, e sei comunque capace di superare anche i problemi piu’ grandi! C’e’ da dire, pero’, che la cosa piu’ importante del momento sarebbe recuperare l’amore, vivere in sintonia con una persona e fare progetti anche in vista di Luglio. Infatti, penso che l’estate sara’ davvero interessante per molti di voi!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Con questo Giove in buon aspetto, nei prossimi tre giorni le iniziative sono favorite, e si potrebbe anche ricevere una buona notizia. Tutti quelli che hanno chiuso un accordo di lavoro o magari sono in attesa di una novita’, tra Giugno e Luglio potranno contare su buoni auspici. Al momento l’amore e’ secondario: o lo stai cercando oppure quello che c’e’ ora non si cambia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei un po’ nervoso! Spero che tutti quelli che hanno una storia che va avanti da tempo la tengano ancora in piedi, perche’ le provocazioni e le tensioni degli ultimi tempi sono state esagerate. Tra un battibecco per motivi di disaccordo a una vera e propria situazione di allontanamento per scarso desiderio, tutti devono cercare di ritrovare tranquillita’.

Paolo Fox oroscopo 3 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Cerca di far passare queste ore senza incidere troppo sugli eventi che ti circondano, senza cercare a tutti i costi di risolvere problemi. Come dicevo 24 ore fa, al momento pare che tu sia molto riflessivo, e anche molto stanco. Bisogna essere forti! Marte in buon aspetto aiuta comunque a mettere a posto diverse situazioni.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il tuo e’ un segno molto fantasioso! E spesso, grazie alla tua fantasia grazie alla naturale tendenza a volare alto, a vivere tra le nuvole, in qualche caso, riesci anche a superare certi problemi, certe crisi. Quindi, in certe situazioni nate negli ultimi tempi a livello economico e lavorativo, questo Saturno da una parte impone rigore e dell’altra porta molta stanchezza.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Nei prossimi tre giorni avrai qualcosa di emozionante da vivere! Marte e’ in buon aspetto assieme alla Luna, a partire da mercoledi. E’ vero che non abbiamo ancora superato la fase di grande stress legata alla vita sentimentale, pero’ e’ come se all’improvviso ci fosse un bagliore, una luce, un’illuminazione che porta lontano. E su questo si puo’ contare!

PAOLO FOX OROSCOPO 2 GIUGNO 2020