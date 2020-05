Paolo Fox oroscopo 2 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 2 giugno 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa prima giornata di Giugno nasce con la Luna opposta e’ la classica giornata in cui possono tornare alla mente tutte le tensioni che non sei riuscito a superare negli ultimi tempi. Pero’, la cosa buona e’ che anche i progetti che erano rimasti fermi da tempo, ora possono ripartire. Quindi, seppur con molta fatica, finalmente c’e’ piu’ visibilita’. E questo vale anche per i sentimenti!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Credo che in questo periodo sia importante evitare di fare passi falsi nell’ambito del lavoro, e soprattutto sara’ bene non avere fretta. C’e’ qualcosa di molto particolare; il tuo cielo e’ governato da Urano che e’ entrato nel tuo segno gia’ da qualche tempo. E ti chiede di cambiare!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Con Luna e Venere favorevoli, questa settimana inizia in maniera piuttosto attiva! Tra l’altro, bisogna ricordare che tutte le relazioni che nascono ora, sia sul lavoro che in amore, possono diventare molto importanti. Siamo tutti usciti fuori da una fase difficile, ma a questo punto puoi riuscire ad andare avanti meglio rispetto agli altri!

Paolo Fox oroscopo 2 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questa giornata devi stare solamente attento a qualche piccolo livore a qualche piccola ripicca. A volte sbagli parlando troppo oppure reagendo in maniera esagerata, in particolare quando in qualche modo ti senti offeso, quando qualcuno ti provoca. Ma in queste 48 ore, le esagerazioni non sono contemplate!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Queste prime 48 ore della settimana possono avere un grande impatto sugli altri! Al momento il tuo segno e’ decisamente molto forte; inoltre, bisogna ricordare che hai anche un grandissimo fascino! Quindi, nei rapporti sentimentali, nei rapporti di lavoro e in tutte le situazioni in cui bisogna superare un problema, si avra’ qualcosa in piu’. C’e’ da dire, pero’, che dal punto di vista fisico sembri molto provato!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Dopo un paio di settimane veramente pesanti, ora stai cercando di ritrovare energia! Abbiamo ancora questo Marte in opposizione, ma mi auguro che questo ultimo fine settimana non abbia provocato disagi nella tua vita, in particolare per quanto riguarda i sentimenti. E’ un periodo di riflessione, invece, in termini lavorativi.

Paolo Fox oroscopo 2 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avere Venere e Saturno in buon aspetto significa ripartire con una bella grinta. Dal punto di vista economico, i prossimi due mesi, Giugno e Luglio, sono di aggiustamento a causa di un Mercurio dissonante che non puo’ certo portare agevolazioni. Ecco perche’, anche nelle situazioni legate al quotidiano, consiglio di stare un po’ attenti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa settimana parte con una buona forza grazie a Marte favorevole, ma ci sono dei piccoli disturbi legati alla famiglia, alle relazioni con gli altri che devono essere gestite con molta attenzione. Infatti, non ci dimentichiamo che molti nati di voi hanno chiuso l’anno scorso in maniera pesante: e quindi, a livello fisico, ci sono ancora degli strascichi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non e’ facile tenere testa alle mille ripercussioni e tensioni del periodo! Se sei innamorato di una persona, e’ probabile che tu sia stato anche preoccupato per questa persona. Se invece l’amore non c’e’, al momento sembra piu’ difficile trovarlo!

Paolo Fox oroscopo 2 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Di natura sei molto riflessivo: in certe giornate hai bisogno di fermarti, bloccarti, per capire quel che sta accadendo nella tua vita. Credo che in questo lunedi sia proprio cosi: sono 48 ore rallentate, ma alla fine dobbiamo dire che i risultati non mancheranno. Ricordo sempre che quest’anno i segni di terra hanno qualcosa in piu’ rispetto agli altri!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vorresti vivere in maniera piu’ serena! Per le prossime 48 ore abbiamo Luna e Saturno favorevoli: c’e’ un progetto di cambiamento stimolato anche da Urano, attivo gia’ dall’anno scorso. Dunque, sei in procinto di cambiare, vuoi fare cose nuove, pero’ dal punto di vista economico non e’ facile fare tutto quello che hai in mente.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): E se questa confusione si riversa in amore, sono problemi! Questa giornata rivela un animo un po’ nervoso, forse anche un po’ polemico. Per fortuna, siamo lontani dall’ultimo fine settimana che ha creato diversi disagi. Ci vuole solo un po’ di pazienza, ma ricordo che a meta’ settimana ci sara’ un buon recupero generale!

