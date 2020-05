Oroscopo Branko 1 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Lavoro e salute, igiene e alimentazione. Queste le voci importanti del primo quarto di Luna in Vergine, oggi e domani, che interessano tutti i segni. Per voi la fase è incoraggiante per proseguire iniziative avviate, attenti a possibili noie burocratiche, legali, Giove-Mercurio opposti. Non andate oltre il possibile, neanche in cose di famiglia, manca la forza di Marte. Ma l’amore c’è Venere molto sexy.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Previsione semplice, asciutta, documentata: fortuna. Questo esprime primo quarto di Luna in Vergine, che per voi significa amore e figli, o una nascente impresa professionale e finanziaria destinata a un bel futuro. E del futuro che dovreste occuparvi più a fondo, non tanto dei risultati immediati.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sapete la simpatia che nutriamo per voi, figli di Mercurio, e anche il nostro modo aperto e diretto di parlarvi delle vostre stelle, fornendo sempre tutte le indicazioni. Oggi, in parte anche domani, suggeriamo prudenza, Luna al primo quarto potrebbe essere una soluzione per famiglia e questioni dei figli (genitori) ma non avete l’atteggiamento giusto.

Oroscopo Branko 1 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Potrete migliorare tanto, progredire, realizzare, da questo primo quarto in Vergine al prossimo che nascerà in Bilancia (negativo) il 29 giugno. È vero che per quella data avrete nel cielo Sole e Luna nuova personale, ma l’incognita che si presenta non è da poco e non è da tutti: Marte in Ariete!

Leone (23 luglio – 23 agosto): La vostra aggressività, che non è detto sia negativa o controproducente, tende a sfociare nel lavoro sotto forma di rivalità, avete forte concorrenza ma anche voi siete concorrenti temibili. Quanti soldi! Così esclama Luna primo quarto nel campo del patrimonio personale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Alba d’amore, tramonto di passione. Alle 5 e 30 nel segno risplende il primo quarto, fase lunare che gode ottima fama nelle nostre terre e in astrologia, porta bene. Gli incontri che si presentano durante l’evento (48 ore) vengono associati alla fortuna, specie ora con Giove nel punto più alto dell’oroscopo, fate ciò che volete, siate meno ansiosi in casa e lavoro.

Oroscopo Branko 1 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Simbolico per voi il primo quarto che nasce in Vergine, segno che vi precede e annuncia la conclusione di una stagione professionale. Classica fine anno scolastico avremmo detto in altre condizioni sociali, in realtà vi attendono altre due Lune importanti per l’attività, 5 e 13 giugno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il nostro splendido incontro, amore. Quando è successo, quanto è passato, che importanza ha? Iniziamo ad amarci oggi, con il benaugurante primo quarto in Vergine, che nasce nel punto felice dell’oroscopo, quello che porta fortuna nelle ricerche pure di nuovi successi, affari.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Vi sentite in trappola, troppi obblighi e limitazioni, non sono tempi da Sagittario, figlio delle grandi praterie, un cavallo lipizzano che deve correre, arrivare primo. Difficile andare di corsa, pure in amore, quando ci si trova davanti a tre ostacoli come Marte, Nettuno e Venere. Oggi ci si mette pure Luna primo quarto in Vergine.

Oroscopo Branko 1 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Le trasformazioni di Giove per poter conquistare una donna! Lo avete attivissimo nel segno, troverete pure voi qualche dolce inganno per conquistare quell’uomo o quella donna, rapidamente. Data Luna primo quarto in Vergine, il sabato è più favorevole alle donne Capricorno, stimolate da Marte, ma non perdete tempo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Le stelle chiamano all’azione chi pensa di cambiare sul serio qualcosa nella propria vita. Nella professione, da oggi molto favorita, bisogna avere una visione del futuro, come in affari non dovete aspettarvi guadagni da favola immediati. Novità e cambiamenti nella vita affettiva, amore, Luna primo quarto è un transito perfetto, nasce in un segno che amate (Vergine), simbolo di rinascita.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): D’ora in poi non c’è bisogno di lavorare con tanta ansia, non dovete stancarvi fisicamente, Mercurio è già attivo nel punto centrale del vostro cielo, dovete solo superare le fasi lunari del periodo dei Gemelli, sempre problematiche. Questo primo quarto in Vergine è sì opposto, agita collaborazioni e matrimonio, ma può propiziare occasioni di nuovi rapporti stimolanti.

