Oroscopo Branko 31 maggio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Cominciano i primi disturbi di Mercurio, da ieri nel segno del Cancro, dovrete stare più attenti alle spese e prudenti nel movimento fisico, in viaggio, negli spostamenti. Non immediati invece possibili problemi con autorità istituzionali (opposizione Giove-Saturno). Il week end che chiude maggio presenta l’assistenza di un’ottima Luna, che stamattina passa dal Leone alla Vergine, dove diventa primo quarto domani.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non abbiamo il campionato ma voi siete in questo finale di maggio il segno meglio illuminato, appena esce la Luna dal Leone. Nella seconda parte del giorno inizia a splendere in Vergine campo della fortuna e dell’amore, domattina alle 5 e mezzo nasce il primo quarto, che vi porterà qualcosa da ricordare. Non dimenticherete questo maggio, questa primavera, siete sempre stati i più forti, tra i primi, anche quando la situazione sembrava senza soluzioni.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Prima del cambio di Luna in Vergine, che orienterà l’attenzione su famiglia e rapporti stretti, avete ancora Luna in Leone, in ottimo aspetto con il vostro Sole, per i chiarimenti nel lavoro. Non è facile intraprendere nuovi sentieri, ma avete fatto bene a optare per certe scelte e persone, che vi hanno dato la possibilità di uscire da una cerchia ristretta ormai datata. Nelle trattative d’affari non fate troppo gli spiritosi, la gente ha già problemi per conto proprio.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Finalmente avete messo a punto una tattica vincente nella professione e in affari, siete guardati con affetto da segni che hanno un rapporto stretto con il denaro, il Toro e la Vergine, e ottimo sarà il primo quarto di Luna in Vergine, previsto per domani e domenica. Mercurio ha iniziato un formidabile transito nel vostro segno, avrete modo di trovare occasioni di successo e di guadagno, anche in vacanza, ma quello di cui avete più bisogno è un rinnovamento quasi totale delle collaborazioni.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Buongiorno, Leone! Avete iniziato maggio con Luna nel segno, concludete con un’altra e ben più generosa Luna, che stavolta si sposa con il Sole in Gemelli. Indubbio successo professionale. Buona anche la parte finanziaria, ma le stelle di questo periodo cantano soprattutto l’amore. Venere vuole le sue soddisfazioni, non si stanca mai di cercare, Marte in Pesci, a sua volta, lancia perle alle donne Leone.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Luna va in Vergine e inizia la fase primo quarto, sarà completata domani all’alba e vi seguirà fino al primo giugno. Il ruolo di questa fase è doppio: amore nascente e fortuna in campo pratico e finanziario. Per quanto riguarda il cuore, qualcuno ritorna a chiedervi affetto e passione, voi stessi potreste essere tentati di tornare indietro e ritrovare sensazioni perdute.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Maggio chiude con il cambio di Luna nel segno che vi precede, Casa XII, campo delle conclusioni, ovvero pure voi concluderete, o vi accingete a farlo, un periodo professionale, lavorativo, e già pensate al nuovo che verrà. Giugno apre con Luna nel vostro segno, transito che porta sempre una partenza, una possibilità di cambiamento quasi inattesa. Speriamo anzi che sia proprio una proposta inattesa, un affare a cui non avete pensato, perché sarà mandato dalla fortuna.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questo è un grande week end per lo Scorpione, non tanto per quello che potrebbe portare concretamente ma per quello che annuncia per il prossimo futuro diciamo fino a Natale, più o meno. Un cielo azzurro, dove resta come sola nuvola Urano in Toro, tuti gli altri corpi celesti sono assemblati in punti vivi del vostro oroscopo, dall’amore ai soldi, dal lavoro al sesso, dagli affari alla famiglia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non è un cielo brutto, anzi, nelle situazioni caotiche ve la cavate alla grande, riuscite ad avere persino soldi, ma nell’insieme le stelle vagano per il cielo e non creano un disegno astrale adatto a voi Come potete serenamente sopportare Venere opposta e quadrata a Marte, Luna in Vergine opposta a Nettuno. È il mondo che gira al contrario, non voi.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Indubbiamente le prossime settimane di Mercurio opposto e di Marte quadrato daranno problemi professionali. E in altre questioni pratiche non facili da affrontare e risolvere, ma il finale di maggio è ancora protetto da stelle amiche, avrete amore e fortuna. Tutto questo è scritto nel primo quarto di Luna che si forma in Vergine, fase benaugurante un po’ per tutto. Ma è importante avere un solo obiettivo preciso e cercare di raggiungerlo ad ogni costo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Persone sole: arriva un amore, ma sinceratevi che sia un grande amore. Prima, chiedetevi se siete solo voi due, poi razionalmente valutate la situazione anche da altri punti di vista. In ogni caso maggio, finisce con una geometria astrale meravigliosa pure per i legami esistenti. Solo nel matrimonio registriamo lo strascico di qualcosa di stamattina con Luna ancora in Leone.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dal lavoro del mattino, produttivo in ogni caso (bene anche un eventuale controllo medico con Luna ancora in Leone), si passa già nel pomeriggio in una situazione di nervosismo e stress. Luna va in Vergine, opposizione più fastidiosa del solito perché cambia fase e si scontra con Sole e Venere in Gemelli, Marte e Nettuno nel vostro segno.

