Oroscopo Branko 30 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 30 maggio 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Qualcosa di speciale può capitare a chi è solo, un incontro che unisce passione fisica ed esaltazione romantica, Luna in Leone felice pure per gli sposati. Ottima assistenza per iniziative di lavoro e commerciali, tutto fa pensare che concluderete maggio con soddisfazioni e una promessa per la carriera.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non potete costringere l’amore, come siete abituati a fare per carattere, lasciate che arrivi a voi in modo spontaneo, come una farfalla colorata che si posa su una margherita. Il maestro e Margherita, ricorda molto l’uomo Toro, indiscusso protagonista dell’attuale oroscopo, che si fa notare in modo gridato, se necessario, ma arriva nel lavoro-affari.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Luna due giorni in Leone, riscalda insieme a Sole nel segno la vostra Venere. Donna Gemelli eletta pure da Saturno miss maggio. C’è solo un impulso da controllare, all’inseguimento di un sogno potreste perdere di vista la piacevole realtà a due passi da voi. Per cose finanziarie e professionali cercate di sollecitare e concludere entro stasera, Mercurio esce dal segno ed entra in Cancro fino al 5 agosto.

Oroscopo Branko 30 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Inizio, partenza, cambiamento. Arriva un altro segnale celeste che annuncia un’altra possibilità di iniziare un capitolo diverso, nuovo, nel lavoro o in altro settore della vita. Stasera Mercurio entra in Cancro e vi resterà fino al 5 agosto, periodo in cui dovrà difendersi da forti pianeti contrastanti, ma intanto vi aiuta ad accelerare le vostre pratiche, a chiudere maggio con risultati niente male.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Giorni luminosi, notti stellate. Nel segno una bella Luna chiude maggio, un’altra inizia giugno, lunedì. In mezzo un primo quarto fondamentale per affari finanziari e successo professionale, campo da controllare da stasera.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Chiedetevi se avete riposto fiducia nelle persone giuste, poi farete scelte definitive. Sappiate che da stasera il vostro Mercurio sarà positivo fino a metà dicembre, passerà attraverso Cancro, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Presto aggiungeremo anche Marte in Ariete, l’anno 2020 entra nel giro dei protagonisti nel mondo del lavoro.

Oroscopo Branko 30 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Io ti salverò dice Venere innamorata in Gemelli, con lei l’amore si trasforma in energia costruttiva pure per attività professionali e finanze. Avrete bisogno di solidarietà per portare avanti i piani di successo perché in serata inizia un instabile influsso di Mercurio in Cancro, fino al 5 agosto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non si discute la comodità della vostra casa, la bellezza dell’intorno, magari abitate sopra la scalinata di piazza di Spagna ma la realtà è che le stelle di questo insolito 2020 vi vogliono un po’ vagabondi. Non serve attraversare la Mongolia col sacco a pelo, ma Urano esige qualche giorno di vita selvaggia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Negli ultimi tre mesi avete ottenuto più o meno ciò che era possibile, da certe persone e da un certo ambiente. Prendete però atto che pure gli altri non hanno avuto di più, la buona sorte non si è fatta vedere. Ora, iniziando dal lavoro, cercate e puntate alle novità, indietro non conviene tornare né si può.

Oroscopo Branko 30 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Concludete alla grande il vostro maggio. Luna è già molto positiva oggi e domani, ma l’acme sarà sabato, primo quarto in Vergine. Sicuro segnale di fortuna, in primis in amore, si prevedono nuovi innamoramenti per persone sole di ogni età, rinnovato slancio nei rapporti di vecchia data, voglia di figli per giovani coppie.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Disturbati dalla Luna, incide anche su fisico e salute perché si oppone a Saturno. L’opposizione più antipatica per collaborazioni e rapporti stretti, ma solo nel caso ci siano già state crisi. Anche se avete ragione, non dovete iniziare voi nuove crisi, neanche nel matrimonio, aspettate il ponte.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dovete muovervi e agire oggi stesso, prima che Luna cambi in Vergine, anche domani transita in Leone, ottima posizione per ogni vostra attività. Un altro influsso a vostro favore è Mercurio in Cancro fino al 5 agosto

OROSCOPO BRANKO 29 MAGGIO 2020