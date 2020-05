Oroscopo Branko 28 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 28 maggio 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ritmo di vita dinamico, a volte troppo accelerato, ma trovate sempre tempo per trascorrere ore gioiose con amici, persone simpatiche. Avete bisogno di respirare simpatia, vi siete stancati delle discussioni sulla giustizia. Non manca oggi qualche attacco dalle persone vicine, parenti stretti, meglio ignorare, tra due giorni Mercurio in Cancro potrebbe fare di una piccola tensione un grande litigio.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Premiati per il vostro lavoro, scelte, imprese, cambiamenti voluti o imposti, ve la caverete in ogni situazione. Attenti solo a non farvi condizionare dalla simpatia o antipatia che suscitano in voi certe persone. Avete sentenziato un giorno che il business è business, il divertimento è divertimento.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avete vinto qualche battaglia professionale con Luna nuova, avete fatto affari che promettono soddisfazioni nei prossimi mesi, rinnovato la casa? Siete sempre in tempo per realizzare, Luna fino a sabato molto attiva, Mercurio nel segno fino a giovedì, transiti che spingono a pensare ai propri interessi. Se guadagnate ce ne sarà pure per gli altri.

Oroscopo Branko 28 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Gustate i piccoli piaceri che ogni giorno porta con sé, non bisogna creare capolavori tutti i giorni, basta mantenere un attento e costante controllo di ciò che avete impostato e ciò che fanno gli altri, spesso contro di voi. Lotte per la supremazia estenuanti, durano da quasi un anno, ormai noiose.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Luna in Cancro oggi, Luna in Leone domani. In entrambi i casi, il passaggio è importante per la famiglia e i rapporti con persone care che non vivono vicine, come figli sposati e genitori a loro volta. Quest’anno, causa qualche Marte e Saturno aggressivi e la difficile situazione generale, non siete riusciti a riunire il vostro clan.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Un viaggio da programmare comunque, in qualche modo riuscirete a realizzare il vostro progetto, Mercurio tra due giorni inizia un lungo e stimolante transito in Cancro, dove oggi c’è una Luna molto piacevole. Quello che avete impostato e che farete con Saturno positivo, arriva al successo, prestigio, guadagno, anche se bisogna aspettare un po’.

Oroscopo Branko 28 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Perché darsi tanto da fare oggi, con l’instabile e faticosa Luna in Cancro opposta al giudice Giove quando tra 24 ore la stessa Luna, più luminosa, sarà in aspetto positivo per voi e con Venere, Saturno. Una discussione di carattere burocratico-legale dovrebbe essere affrontata e risolta, positivamente per voi, entro il 31.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questo cielo di fine maggio vi consente di vivere e rivivere le emozioni di un tempo, quando lui (lei) vi spiava dalla cima di un batticuore. Quell’astronauta di Urano vi riserva anche incontri folli, innamoramenti pazzeschi, storie forse non molto glamour ma carnali sì.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Luna nuova è passata, la prossima sarà primo quarto in Vergine, fase diversa dalla prima perché apre e annuncia una possibilità di successo. Cosa molto probabile osservando pure Mercurio da giovedì non più contro, ma già domani avrete una regale Luna in Leone che vi aprirà il portone di un palazzo signorile.

Oroscopo Branko 28 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ci sono punti vulnerabili nel vostro e nell’oroscopo di tutti. Queste Lune del 2020 non hanno precedenti e pure voi dovete adeguarvi a leggi che limitano la libertà. Ma il pensiero no, vola libero nel cielo dell’organizzazione professionale, vita pratica, domestica.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non è così difficile ritrovare serenità e allegria, basta allontanarsi da persone che vi mettono in agitazione solo alla vista della loro presenza. Siete fatti così, di pelle, le vostre antipatie, come le simpatie, nascono d’istinto e raramente sbagliate.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Bello il passaggio della Luna in Cancro, le tensioni provocate dal novilunio. Il 22, lasciano posto alla leggerezza di fare, di amare, di vivere. I sentimenti e le emozioni hanno un ruolo molto importante nella vostra vita e anche nei rapporti di lavoro, settore che sta per entrare in una nuova fase produttiva con Mercurio in Cancro.

