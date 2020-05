Paolo Fox oroscopo 28 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 28 maggio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa giornata parte con una Luna molto interessante. Bisogna anche aggiungere che Venere aiuta ad essere piu’ affascinanti e ad essere anche migliori nei propri sentimenti, nelle proprie emozioni. Quindi, nulla osta ad una vittoria che puo’ essere anche di tipo psicologico. C’e’ sempre un po’ di tensione per questioni legali: chi ha fatto delle scelte di fretta o fidandosi troppo di alcune persone, purtroppo ora si deve ravvedere!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei molto stanco! E fin dalle prime ore della giornata si notera’ un certo atteggiamento di tensione che potrebbe diventare non dico aggressivita’ ma comunque polemica. Quindi, la cosa che devo chiedere a tutti voi e’ di riflettere bene prima di dire delle cose che non vanno dette. E questo anche in famiglia!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Questa voglia di superare ostacoli e di risalire la china mi piace molto perche’ arriva dopo un periodo di chiusura di cui hai pagato pegno in prima persona. Ricordo, infatti, che l’anno scorso hai avuto Giove in aspetto critico per molto tempo, e quindi proprio adesso che sembrava che alcuni conti fossero tornati in equilibrio e che alcune relazioni fossero importanti, e’ sembrato di fare un passo indietro. Invece no qui si costruisce anche in vista di Settembre!

Paolo Fox oroscopo 28 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sei sempre molto legato ai ricordi! E’ giusto non dimenticare, soprattutto le emozioni belle, le cose che ci hanno fatto piacere. Pero’, se si ha paura di vivere il futuro e si ricorda sempre il passato perche’ si teme di fare un passo avanti, allora l’incertezza domina la scena e si rischia di sbagliare! In questa giornata consiglio di aprirsi al mondo! Trovare un accordo nell’ambito del lavoro o di un contratto resta sempre un po’ difficoltoso.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questa giornata si festeggia l’ingresso della Luna nel segno! E tra l’altro, questa Luna porta anche una bella capacita’ di reazione. In quali settori? Direi soprattutto in amore! Tuttavia, non posso darti il massimo dei voti perche’ restano forti turbamenti nell’ambito del lavoro, dove anche se ultimamente sono arrivate delle spiegazioni, magari hai fatto pace con qualcuno che non e’ stato carino con te, non sei del tutto convinto di stare al posto giusto e con le persone giuste attorno. Forse sei ancora in attesa di una risposta che non arriva!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il tuo e’ un segno forte, ma voglio capire che cosa e’ capitato tra venerdi e domenica scorsi. Se ricordi, infatti, tra il 23 e il 24 avevo previsto tensione, dispute e malintesi! Chi ha discusso nell’ultimo fine settimana ora deve cercare di fare un passo avanti e dimenticare quello che e’ accaduto. Questa resta una giornata di piccole tensioni che vanno superate, soprattutto nei rapporti con gli altri!

Paolo Fox oroscopo 28 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Vuoi avere un po’ di solidita’ a livello emozionale! Come fare per tranquillizzarti? La risposta e’ nell’amore perche’ c’e’ anche chi dice di poter fare a meno dei sentimenti, mentre in verita’ c’e’ sempre bisogno di un recupero emotivo, c’e’ sempre bisogno di un apporto di sicurezza. Non puoi andare contro te stesso! Purtroppo dal punto di vista contrattuale e legale, ci sono settimane di attesa, per qualcuno addirittura di rivalsa.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sara’ meglio che tu faccia bene i conti! E soprattutto sara’ bene non dare in escandescenze! Specialmente la serata di martedi e’ stata stancante, e io non vorrei che quest’agitazione varcasse la soglia di questa giornata e portasse anche qualche problema nei rapporti con gli altri. Certo e’ che se ci sono state persone contro di te, in questi giorni non perdoni! E’ normale che tu ti senta un po’ troppo aggressivo verbalmente. Stanchezza in agguato!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In astrologia il tuo segno e’ opposto al segno dei Gemelli, e questo e’ molto importante da ricordare perche’ entrambi questi segni hanno bisogno di stimoli, hanno bisogno di curiosita’, di esplorazioni. E poiche’ usciamo da un periodo di chiusura, da questo punto di vista e’ normale che ora tu viva anche la necessita’ di fare cose nuove. Questa giornata impone un po’ di rigore ma mi sembra molto piu’ proficua rispetto a 24 ore fa!

Paolo Fox oroscopo 28 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Dal punto di vista delle relazioni sei sempre molto pacato, molto ordinato, detesti avere tante persone attorno, se non sono quelle giuste! Questa tua capacita’ di selezionare e’ molto importante ma in amore puo’ portare dei ritardi pazzeschi! Perche’ diciamocelo chiaramente, soprattutto dopo una storia finita male, cambiare e dare fiducia a qualcun altro e’ difficile! Eppure questo e’ un anno forte; Giove e’ entrato nel tuo segno da poco e puo’ portare anche qualcosa di nuovo in tempi brevi!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Se posso darti un consiglio, non stare ad ascoltare tutto quello che dice la gente, anche perche’ per indole sei portato ad essere molto comprensivo, a capire quanto sia importante socializzare le emozioni, ma dal punto di vista delle comunicazioni, avrai notato che in questi giorni ma anche negli ultimi mesi sono solo le polemiche, le guerre e le dispute che fanno notizia, e non tutto il resto! Anche questo puo’ far sentire qualcuno spiazzato, sentirsi fuori dal gioco, fuori dalle regole, fuori da un certo tipo di pensiero.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): E’ arrivato il momento del parlare, del chiedere! Si perche’ in queste ore Mercurio inizia un transito importante che durera’ tutto il mese di Giugno e anche un po’ di piu’. Quindi, se una disputa lavorativa e’ arrivata ad un punto di non ritorno, bisogna chiarire le cose. Ho spiegato piu’ volte che e’ meglio adesso chiedere! Dal punto di vista pratico e’ piu’ facile risolvere le situazioni piuttosto che in amore, dove una vecchia ferita si e’ riaperta, dove una persona non e’ stata molto carina nei tuoi confronti.

PAOLO FOX OROSCOPO 27 MAGGIO 2020