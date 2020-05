Oroscopo Branko 2 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Una valanga di emozioni conclude il vostro maggio. In amore non manca una buona dose di gelosia, ricompensata da un conturbante sex appeal. Anche i ponti, non sono più come una volta, ma approfittate del passaggio in giugno, mese dei Gemelli, per studiare a fondo un piano di lavoro, come suggerisce Luna crescente in Vergine. Un breve viaggio per attività o famiglia, favorisce dialogo tra i coniugi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Per fortuna dimenticate le cose che non volete ricordare, così non ricordate di aver iniziato maggio con un quintale di problemi, portati da Marte congiunto a Saturno in Acquario. E ora concludete con Marte brillante nel campo degli incontri sentimentali, che iniziano con tocco romantico per finire nell’appassionato abbraccio taurino; si spera in Lune così magiche pure a giugno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Domenica mattina nervosa, stato d’animo da tenere sotto controllo perché si tratta di un momento passeggero. All’ora di pranzo Luna passa in Bilancia e domani vi porterà innamorati nel nuovo mese. Dovremo tenere conto di Marte ostile, fino al 28, ma con la forza del Sole e di Venere riuscirete a tener sotto controllo la situazione della vita pratica: lavoro, affari, professione.

Oroscopo Branko 2 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): È un momento molto positivo per Vergine, Toro e Capricorno, grazie alla Luna, ma gli influssi benefici arrivano pure a voi. Questioni di famiglia in primo piano, matrimonio e collaborazioni trovano soluzioni se ci sono stati problemi, malintesi, ma il punto del cielo più bello è quello degli incontri.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Toro, segno che rappresenta la vostra Casa X, il grande successo, è da settimane al centro di una particolare situazione astrale, provocata soprattutto da Urano in quel segno, significa che potete pure voi realizzare progetti ambiziosi – non desistete e puntate in alto. Maggio chiude con un Marte ben diverso da quello che ha aperto il mese dell’amore, un grande amore che splende all’ombra di Venere.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Luna crescente nel pomeriggio passa in Bilancia, inizierete giugno con notizie importanti per il patrimonio, ma anche stamattina può succedere qualcosa di nuovo, inedito, positivo. Luna ancora in Vergine forma tre aspetti di trigono con tre grandi pianeti – Giove, Plutone, Urano – in grado di rivoluzionare il campo che vi interessa di più.

Oroscopo Branko 2 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Nel pomeriggio Luna entra nel segno, dalla Vergine vola nel vostro cielo e forma subito due aspetti. Il primo è il contrasto con Mercurio, invita soprattutto alla cautela nella salute, nel prossimo periodo la gola sarà punto sensibile, bronchi, stomaco. Diverso il secondo, il trigono con Venere Gemelli, benaugurante per iniziare giugno con idee chiare pure per l’estate.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Gli ultimi giorni di maggio sono stati importanti per le occasioni arrivate casualmente in campo professionale o affari. Ma ancora più importante è la ritrovata spinta interiore al cambiamento, rinnovamento pure nei rapporti che sembravano soddisfacenti. Quando Scorpione non è più soddisfatto di qualcosa o qualcuno, ha già vinto. Il vostro spettacolo è pronto, ora richiamate il pubblico, promuovetevi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Luna vi prega di non lavorare troppo, non affaticarvi, ancora un po’ di pazienza, pure giugno sarà impegnativo. Intanto in serata sentirete il ritorno rinfrescante di Luna in Bilancia, che vi seguirà durante il ponte del 2 giugno, per diventare ogni giorno più appassionata fino alla Luna piena nel segno, 5 giugno.

Oroscopo Branko 2 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Concludete maggio con un brindisi al vostro amore, vecchio o giovane. Ma anche all’amore che può arrivare oggi, giorno ben illuminato. Luna crescente in Vergine, mattina, trigona a Giove (fortuna), Plutone (sessualità), Urano (eventi imprevisti, vincite).

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Un’altra notte con lei, Venere Se non siete riusciti a coronare il vostro sogno d’amore in maggio, tenete presente che avrete la dea dell’amore in quella magnifica posizione fino al 5 agosto, Giove invece arriva nel segno sotto Natale. È il momento di guardare con fiducia anche al settore materiale della vita, il lavoro prima di tutto, Mercurio attivo in Cancro.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Luna opposta e Sole quadrato, aspetto che produce il primo quarto e nasce nel settore delle relazioni strette. Ma può succedere che nell’ultima domenica di maggio scatti il desiderio di iniziare qualcosa di eccezionale o chiudere ciò che non vi dà più emozioni, né guadagni. Come tante volte nella vita, se avete una certa età, siete davanti a un bivio.

