Paolo Fox oroscopo 5 giugno 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Giornata particolare perche’ abbiamo una situazione astrologica migliore rispetto all’inizio della settimana, quando se ricordi siamo partiti con la Luna opposta. Ora non e’ che tutte le situazioni si sbroglino dall’oggi al domani, ma io ho sempre ammirato il tuo coraggio, ho sempre pensato che sei una persona molto forte, e soprattutto nei periodi difficili, sai come far valere questa tua grande energia! Venerdi avremo un oroscopo ancora piu’ importante, quindi si puo’ iniziare ad intravedere una via di uscita: si puo’ ripartire cercando di portare avanti quei progetti che gli inizi dell’anno avevano bloccato.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Risenti ancora di una certa fatica che si riversa in tutte le relazioni. E’ probabile che 24 ore fa tu abbia discusso con una persona o magari ti sei sentito anche un po’ giu’ di corda. Sappiamo che dal punto di vista fisico, questo nuovo aspetto di Saturno disssonante puo’ creare disagi; e per i nati di fine Aprile ed inizio Maggio, puo’ esserci qualche problema in piu’. Quindi, se c’e’ qualcosa che non va, calma e sangue freddo!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sei ad un punto di svolta: questi due mesi, Giugno e Luglio, sono molto importanti per le relazioni interpersonali, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Se c’e’ un progetto che e’ rimasto fermo, ora si puo’ ripartire. Nonostante cio’, questa giornata non posso darla per vincente perche’ sei molto stanco. Inizia quella fase di lieve agitazione che questo giovedi e venerdi, potrebbe mettere a soqquadro un po’ tutto.

Paolo Fox oroscopo 5 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Stai vivendo in maniera piu’ serena rispetto al passato e questo naturalmente agevola i rapporti con gli altri e permette anche di fare progetti nuovi. Avere Mercurio nel segno significa iniziare a dare spazio a tutto quello che era rimasto fermo nel recente passato, con una unica avvertenza che sto ripetendo spesso: non fare troppo il difficile, perche’ in qualche modo ora bisogna accontentarsi di quello che c’e’.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ci sono giornate in cui purtroppo non si riesce a vedere serenita’: ed in particolare, 24 ore fa sei stato forte a livello di relazioni ma in calo a livello fisico. In questo giovedi le cose vanno un pochino meglio, specie nella seconda parte della giornata. Inoltre, venerdi avremo una situazione ancora piu’ intrigante per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Da qualche tempo, soprattutto nei fine settimana, accusi una grande stanchezza. E guardando le stelle di questo mese di Giugno mi sembra che anche i prossimi fine settimana siano un po’ sotto pressione. E’ importante ricordare che nessuno puo’ fermare la tua ascesa e la tua voglia di fare pero’, probabilmente proprio perche’ non ti sei mai fermato oppure se ti sei bloccato poi sei ripartito con troppa enfasi o con troppe cose da fare, ogni tanto sara’ necessario rilassarsi.

Paolo Fox oroscopo 5 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Stai attraversando un momento molto particolare della tua vita, in cui senti la necessita’ di amare, di costruire qualcosa di importante con il partner. Dopo una giornata vissuta in maniera abbastanza tranquilla in queste 24 ore possono arrivare buone notizie. Guardano le stelle posso dire che le prossime sono due giornate di recupero.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa Luna nel tuo segno mi parla di una grande intuizione, di una grande capacita’ d’azione, di una bella voglia di mettersi in gioco. Dall’anno scorso Urano opposto parla di cambiamenti nel lavoro, di soluzioni, ma anche di trasformazioni: chi ha un’attivita’ in proprio potrebbe vendere, cambiare riferimenti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In questo momento stai per uscire fuori da una fase di grande disagio che ti ha coinvolto negli ultimi tempi. E qui non parlo solo del grande momento difficile che abbiamo tutti vissuto: infatti, e’ gia’ dalla fine di Febbraio che stai vivendo un momento di grande stress. Nelle previsioni generali dell’anno avevo detto che la primavera avrebbe riportato alla luce qualche mancanza nel rapporto.

Paolo Fox oroscopo 5 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ti segnalo fin da oggi la giornata di domenica, quando la Luna sara’ nel tuo segno. Quindi, per un’eventuale soluzione riguardo certi problemi pratici, familiari, domenica avrai una marcia in piu’. Sara’ meglio non mettere troppa carne al fuoco sul lavoro, nel senso che ogni progetto deve essere portato avanti con cautela, ogni decisione deve essere ben ponderata.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vivi un periodo un po’ tormentato: innanzitutto ricordo che questo e’ uno dei segni che deve stare proprio male per andare dal medico o comunque cerca sempre di schivare i controlli! Questo Saturno entrato nel tuo segno impone una riorganizzazione della tua vita anche sotto il profilo del controllo personale. Non bisogna dire no! Saturno rivede i conti rimasti in sospeso, Saturno chiede se stai bene e se hai bisogno di fare qualcosa per stare ancora meglio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’amore e’ sempre molto piu’ importante di tutto il resto! Quindi, le persone che sanno di avere un grande amore ma pensano di averlo perso per strada, gia’ da un paio di mesi si stanno chiedendo se non sia il caso di scendere in campo per proteggere i sentimenti e mettere tutto il resto in disparte. Chi puo’ permetterselo dovra’ stare un po’ piu’ attento in amore e dare meno spazio al lavoro.

