Oroscopo Branko 6 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 6 giugno 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Desiderio sotto gli olmi. Luna si prepara al plenilunio e vi prepara qualcosa di eccitante. Se non siete sposati, pensateci. Ricordati i sogni della notte? Sono premonitori, ispirati dalle capacità e intuito che produce Nettuno, tra mille idee tre sono perfette e realizzabili: un nuovo socio, una decisione di partenza, un modo diverso di ottenere denaro. Stelle finanziarie, soldi pure tramite il coniuge.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Giorno diviso in due parti. La prima è ancora dominata da Luna opposta, in aspetto con l’irrequieto Urano, transito che non aiuta il buon umore. Non cedete al nervosismo nelle relazioni professionali che presentano proprio in questi giorni un’altra possibilità di svolta. Come inizia ad essere chiaro in serata quando Luna entra in Sagittario e prepara un bellissimo week end d’amore

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Luna ancora interessante in Scorpione, campo del lavoro, indicata per riunioni d’affari (ci sono urgenze non rinviabili). Comportatevi però in modo più naturale se volete che la gente riconosca la vostra personalità, i vostri pregi. Situazione un po’ pesante verso sera, Luna entra in fase di plenilunio in Sagittario, da un lato stimola il trasporto fisico in amore, dall’altro provoca i coniugi, nervosi.

Oroscopo Branko 6 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non può essere che vostra Luna in Scorpione in trigono con Nettuno, tra le altre stimolazioni ci sono accenti su persone e situazioni collegate a città di mare. Saprete dare voi la giusta interpretazione a questo aspetto stimolante pure per il lavoro. Eventi speciali nell’ambiente professionale previsti da Luna piena, inizia stasera e sarà grandiosa nel cielo domani, pure per il vostro amore marinaro.

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’eventuale mancato successo degli ultimi giorni è dipeso forse dalla non perfetta organizzazione, ma non siete stati convincenti neanche voi. Potrete riprendervi domani sotto Luna piena in Sagittario che riserva sempre qualcosa di speciale pure per voi e Ariete. Quindi non insistete stamattina, Luna ancora in Scorpione, cautela nei movimenti e salute.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): I vecchi proverbi funzionano sempre: il mattino ha l’oro in bocca. Avete tutta la mattina la forte protezione di Luna scorpionica per i vostri affari. Partiamo da affari economici, perché la bravura professionale non è mai messa in discussione. Ma tutto deve nascere da iniziative personali, Nettuno sempre più ambiguo mentre Luna va in Sagittario, stasera.

Oroscopo Branko 6 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le collaborazioni di vecchia data cominciano a cambiare velocemente, Marte sarà presto in Ariete dove resterà fino all’anno prossimo, cominciate a selezionare persone, impegni, possibilità. Processo non facile per Mercurio nel lunatico Cancro, ma rispetto a chi insegue obiettivi simili, voi avete la protezione di Venere, il fascino che aiuta la carriera.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Arriva una volta al mese nel segno, a volte due, ma Luna è sempre segnale di qualcosa che comincia o che finisce. Gran parte del giorno è attivata dal trigono con Marte-Mercurio, vincente per lavoro e affari. Se non produce, cercate il motivo. Ma se qualcuno fosse già uscito dalla vostra vita, portato via dall’uragano Urano, non coltivate rimpianti, Nettuno promette rapido ricambio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Siamo in attesa, anche un po’ ansiosi, della Luna piena nel vostro segno tra stasera e sabato, perché rappresenta i rapporti con l’estero e gli stranieri. Difficile sarà l’aspetto con Marte e Nettuno, quadratura che per voi significa che dovete dedicarvi a famiglia, affetti, amicizie. Presto sarete pronti per dare una scossa rinnovativa alla vostra attività, un po’ invecchiata.

Oroscopo Branko 6 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ah quante rose non colte, in maggio! Sospira qualche signora (pure di una certa età), per un amore non capito, vissuto. Ma non è mai troppo tardi quando c’è la protezione di Giove, il grande benefico che oggi si unisce ancora a Luna in Scorpione, che forma sestile con Plutone, trigono a Marte e Nettuno, Urano Ma, signori, non avete un cielo simile da anni, e non riuscite a ottenere vantaggi, soldi?!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vita casalinga pure stamattina, meglio non avere tanti impegni esterni, Luna in Scorpione, batte contro Saturno e si oppone a Urano in Toro – casa, famiglia, parenti. Controllate un po’ la salute, c’è sempre qualche noia quando siete nervosi, offesi, non si sa perché. Ma da stasera, domani e sabato, Luna piena in Sagittario: via, in viaggio per il mondo! Urge aria nuova a mente, corpo e al vostro amore.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Trasporto verso i bambini, desiderio di figli. È l’effetto positivo di Venere in Gemelli, ormai da aprile fino ad agosto, c’è tutto il tempo per programmare nascite, anche se non siete ufficialmente legati. I figli fuori dal matrimonio sono frutto di grandi passioni. Passionale Marte nel segno, Luna ancora viaggatrice e Giove e Mercurio lanciano fortuna in campo finanziario.

OROSCOPO BRANKO 5 GIUGNO 2020