Paolo Fox oroscopo 30 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 30 agosto 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa giornata sembra un po’ faticoso: se ci sono state perplessita’ in amore, se anche sul lavoro ci sono stati problemi, preparati non dico a discutere ma a battere i pugni sul tavolo! E spero che tu sia giovane e senza pensier

Toro (21 aprile – 20 maggio): Tra questo venerdi e sabato recuperi una buona energia, tanto che invito tutti coloro che devono fare chiarezza in amore oppure che devono parlare con una persona che conta, ad agire in queste 48 ore.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Se gli ultimi due giorni hanno rivelato una piccola crisi, ora ti ritrovi ad ad essere un pochino piu’ costante e sereno nelle scelte! Domenica, grazie alla Luna favorevole, si puo’ anche parlare di un riavvicinamento in amore.

Paolo Fox oroscopo 30 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non vorrei che avessi fatto troppa confusione in amore perche’ a volte tu pensi che una situazione sia quella giusta, salvo poi il giorno dopo pensare l’esatto contrario! Questo perche’ sei governato dalla Luna, sei una persona mutevole e il tuo fascino d’altronde deriva proprio da questa sorta di ambiguita’ che coinvolge il tuo carattere.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questi giorni stai pensando con piu’ serieta’ alle questioni di carattere economico. Devo dire che questo non e’ sbagliato perche’ il 2021, lo anticipo fin da ora visto che sto gia’ scrivendo il libro del prossimo anno, sara’ un anno che non consentira’ grandi spese. Molti di voi gia’ sanno che dovranno andare incontro ad un periodo valido ma non cosi facile dal punto di vista delle prospettive.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Dopo due giorni no, ecco due giorni interessanti: il fatto di ritrovare le tue qualita’ mentali, le tue risorse migliori che sono la logica la razionalita’, e’ un punto di riferimento per il futuro. Ricordo che Sole e Mercurio sono nel tuo segno, Giove e Saturno sono favorevoli

Paolo Fox oroscopo 30 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ti trovo ancora frastornato! In queste 48 ore di venerdi e sabato devi fare attenzione nei rapporti con Ariete e Cancro perche’ c’e’ qualcosa che non va: a volte hai sensazioni che non sai definire, a volte sono semplicemente emozioni non ricambiate.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Netto recupero tra questo venerdi e sabato! Intendiamoci, tu vorresti fare cose nuove, portare avanti nuovi progetti, ma in questi giorni devo consigliarti un po’ di cautela.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Questa giornata dice che devi stare attento al denaro, perche’ nel weekend ci potrebbe essere qualche spesa di troppo. In questi momenti raccomando di guardare al futuro comunque con ottimismo, il che non deve spingerti a fare scelte azzardate, ma semplicemente a portare avanti solo quello che e’ davvero valido.

Paolo Fox oroscopo 30 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La Luna si trova nel tuo segno. Con Giove e Saturno attivi senti di avere piu’ responsabilita’ sulle tue spalle, ma mentre nel corso degli ultimi giorni alcune risposte sono mancate, soprattutto per l’amore e per la famiglia, piu’ ci avviciniamo a Settembre e piu’ queste risposte arriveranno.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Entro domenica sara’ molto importante capire che cosa si desidera anche a livello di amicizia. Ritengo che molti di voi dall’inizio di quest’anno abbiano chiuso certi rapporti e anche nell’ambito del lavoro abbiano fatto scelte importanti, perche’ non volete piu’ sprecare il vostro tempo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Devi sfruttare questo fine settimana soprattutto considerando il fatto che tra mercoledi e giovedi non dico che e’ successo un putiferio, ma e’ probabile che ci siano stati parecchi problemi anche dal punto di vista fisico, mal di testa, nervosismo, stanchezza e sbandamenti!

